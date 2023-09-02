Приват24 тимчасово припинить роботу, в банку пояснили причину

Під час проведення регламентних робіт тимчасово можуть бути недоступними операції з картками

ПриватБанк у ніч проти неділі, 3 вересня, проводитиме регламентні роботи. Операції в Приват24 та Приват24 для бізнесу будуть зупинені до ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Під час проведення робіт 3 вересня з 00:30 до 5:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками.

У компанії також попередили, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

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«Як завжди, регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Та нагадуємо, якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин», – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ і дозволяє банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

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Проте з 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.