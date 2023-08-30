Приватбанк почав продавати долари онлайн: інструкція

Якщо клієнт не має валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно в Приват24

Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ і дозволяє банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Станом на 30 серпня цей курс складає 37,45 грн за дол. та дещо нижчий за середній курс на готівковому ринку України (38 грн за дол.). Продати валюту банку можна за офіційним курсом НБУ – 36,57 грн за дол.

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Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню «Перекази на картки» вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована валюта.

Якщо клієнт не має валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно в Приват24 за кілька хвилин.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

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Проте з 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.