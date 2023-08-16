Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Приватбанк запустив нову послугу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Приватбанк запустив нову послугу
Перевірити ділову репутацію партнерів можна у «Приват24 для бізнесу»
фото ілюстративне

У додатку «Приватбанк» можна моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами

Приватбанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволить компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу. Про це йдеться на сайті банку.

Банк може надати таку інформацію про компанію:

  • актуальні реєстраційні дані;
  • наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
  • дані про обтяження рухомого майна;
  • заборони на участь у тендерах;
  • податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків);
  • дані про судові справи та виконавчі провадження.

Перевірити ділову репутацію партнерів (компанії та ФОП) можна у «Приват24 для бізнесу». У мобільному додатку потрібно у меню «Послуги» вибрати «Досьє ділової репутації» та ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента.

У веб-версії «Приват24 для бізнесу» в каталозі послуг потрібно виконати пошук за назвою «Досьє ділової репутації».

Також у Приватбанку можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний.

Нагадаємо, у липні Приватбанк отримав найбільший прибуток у своїй історії.

Теги: Приватбанк бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватбанк зазначає, що робив акцент на забезпеченні власної фінансової стійкості та сприянню макрофінансової стабільності в країні загалом
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії
14 серпня, 12:42
Приватбанк також відновив операції з готівковою іноземною валютою
Приватбанк відновив валютні операції: які банкноти прийматиме
22 червня, 15:04
Акція триватиме з 19 червня по 13 серпня
Українці можуть отримати 100 тисяч гривень: Приватбанк повідомив деталі
21 червня, 17:07

Бізнес

Приватбанк запустив нову послугу
Приватбанк запустив нову послугу
За час арешту витрати на управління АЗС Glusco в 12 разів перевершили доходи – АРМА
За час арешту витрати на управління АЗС Glusco в 12 разів перевершили доходи – АРМА
Керівник націоналізованого «Сенс банку» подав у відставку
Керівник націоналізованого «Сенс банку» подав у відставку
Обленерго в більш постраждалих від війни регіонах мають фінансові проблеми – Ільницький
Обленерго в більш постраждалих від війни регіонах мають фінансові проблеми – Ільницький
Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів – Водовіз
Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів – Водовіз
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
8996
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
6861
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
6621
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
4851
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
4209
Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту