Перевірити ділову репутацію партнерів можна у «Приват24 для бізнесу»

У додатку «Приватбанк» можна моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами

Приватбанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволить компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу. Про це йдеться на сайті банку.

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Банк може надати таку інформацію про компанію:

актуальні реєстраційні дані;

наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;

дані про обтяження рухомого майна;

заборони на участь у тендерах;

податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків);

дані про судові справи та виконавчі провадження.

Перевірити ділову репутацію партнерів (компанії та ФОП) можна у «Приват24 для бізнесу». У мобільному додатку потрібно у меню «Послуги» вибрати «Досьє ділової репутації» та ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента.

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У веб-версії «Приват24 для бізнесу» в каталозі послуг потрібно виконати пошук за назвою «Досьє ділової репутації».

Також у Приватбанку можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний.

Нагадаємо, у липні Приватбанк отримав найбільший прибуток у своїй історії.