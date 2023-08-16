Приватбанк запустив нову послугу
У додатку «Приватбанк» можна моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами
Приватбанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволить компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу. Про це йдеться на сайті банку.
Банк може надати таку інформацію про компанію:
- актуальні реєстраційні дані;
- наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
- дані про обтяження рухомого майна;
- заборони на участь у тендерах;
- податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків);
- дані про судові справи та виконавчі провадження.
Перевірити ділову репутацію партнерів (компанії та ФОП) можна у «Приват24 для бізнесу». У мобільному додатку потрібно у меню «Послуги» вибрати «Досьє ділової репутації» та ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента.
У веб-версії «Приват24 для бізнесу» в каталозі послуг потрібно виконати пошук за назвою «Досьє ділової репутації».
Також у Приватбанку можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний.
Нагадаємо, у липні Приватбанк отримав найбільший прибуток у своїй історії.
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