Приватбанк відновив валютні операції: які банкноти прийматиме

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти

Cьогодні, 22 червня, Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти. Про це інформує пресслужба банку.

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«Шановні клієнти, Приватбанк здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізосіб згідно з оновленими вимогами Національного банку», – йдеться в заяві.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.

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Для операцій купівлі та продажу за чинними нормами та правилами придатні банкноти:

Без ознак підробки.

Без значного пошкодження.

Банкноти всіх років випуску.

Банкноти будь-якого номіналу.

НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Це означає, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими.

Також Приватбанк також відновив операції з готівковою іноземною валютою через термінали самообслуговування, де можна поповнити картки, депозити та купити валюту.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

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Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.