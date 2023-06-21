Українці можуть отримати 100 тисяч гривень: Приватбанк повідомив деталі

Учасники акції можуть виграти сертифікат на паливо та подорож на суму 100 000 грн

Приватбанк оголосив запуск акції для своїх клієнтів. Вона триватиме з 19 червня по 13 серпня. Головний приз – сертифікат на туристичну подорож на суму 100 000 грн. Про це йдеться на сайті Приватбанку.

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Щоб стати учасником акції потрібно зареєструватись через форму на сайті банку. Далі потрібно додати картку Mastercard від Приватбанку до NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), якщо вона ще не додана, та здійснити п’ять покупок на суму від 100 грн кожна.

Учасники мають можливість виграти сертифікат на паливо WOG (30 шт.) та сертифікат на подорож на суму 100 000 грн.

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Участь в акції можуть взяти клієнти Приватбанку з ІПН, які мають картку Mastercard у NFC-гаманцях Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Реєстрація є обов'язковою, без неї не можна стати учасником акції. Згідно з умовами, враховуються NFC-оплати карткою Mastercard на суму від 100 грн, проте перекази між картами не враховуються. Наразі в акції уже зареєструвались понад 2 тис. осіб.

Якщо немає картки Mastercard потрібно відкрийте Digital картку онлайн через Приват24. Це та сама «Універсальна» чи Картка для виплат, але без пластику та відділень. Її можна оформити онлайн через Приват24 (вебверсія next.privat24.ua або мобільний додаток Приват24 для Android чи iOS).

Алгоритм дій:

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авторизуйтеся у Приват24 (у вебверсії next.privat24.ua або в додатку для Android чи iOS) та натисніть «Гаманець» – «Додати» – «Digital картка»; виберіть тип картки – кредитна («Універсальна») чи дебетова (Картка для виплат), а потім платіжну систему – Mastercard; натисніть «Продовжити». Нова картка з’явиться в «Гаманці» протягом 10 хв; Далі налаштуйте картку в Apple Pay або Google Pay.

Нагадаємо, з 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.

До слова, Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.