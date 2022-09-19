РГК готує проект підключення до газових мереж вже другого біометанового заводу

Більшість заводів в Україні зараз використовують біогаз у виробництві електричної та теплової енергії для власних потреб

Регіональна газова компанія підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод в першому півріччі 2023 року у Вінницькій області

РГК Інжиніринг розпочав виготовлення передпроектних рішень для біометанового заводу ТОВ «Юзефо-Миколаївська Біогазова Компанія». Потужності виробництва розташовані на базі цукрового заводу у селі Михайлин Вінницької області. Прораховано кілька варіантів підключення заводу до газових мереж. Потужність біометанового заводу сягає 2500 куб. м/год або майже 18 млн куб. м біометану на рік. Це приблизно дорівнює споживанню 9000 домогосподарств або ж невеликого міста.

«Потужність даного біометанового проекту настільки велика, що ми проектуємо декілька черг будівництва газових мереж, щоб підключити даний об’єкт. Ми плануємо об’єднати зони дії одразу трьох газорозподільних станцій, – розповідає Наталія Любченко, керівник проекту РГК Інжиніринг. – Загалом, буде збудовано більше 20 км газорозподільних мереж».

Підключення біометанового заводу відбуватиметься у декілька черг. Перша черга передбачає будівництво газопроводу довжиною 1 км. Це дозволить підключити потужність 100 куб. м/год біометану в літні місяці та 500-600 куб. м/год – у зимові.

«Ми спостерігаємо пожвавлення інтересу інвесторів до реконструкції та перепрофілюванню біогазових станцій на біометанові заводи і їх підключення до газорозподільних мереж по всій Україні. Це вже другий проект з підключення біометанового заводу в поточному році і паралельно ми працюємо ще над декількома проектами», – говорить Ігор Гоцик, керівник напрямку декарбонізації РГК.

В перспективі йдеться про будівництво газогону довжиною 15 км та кільцювання між собою зон дії декількох газорозподільних станцій (ГРС). В ході реалізації другої черги планується збільшити потужність підключення влітку до 500 куб. м/год, а в зимову пору завод зможе працювати на повну потужність, яка складатиме до 2500 м3/год. Для цього збудують ще 10 км газогону. Третя черга дозволить збільшити обсяги закачування біометану в газорозподільні мережі влітку – до 1000 куб. м/год. Для цього побудують ще одну гілку газопроводу.

«Для нас перехід від використання біогазу для виробництва електроенергії до виробництва біометану – привабливий крок з точки зору інвестицій. Це дасть впродовж року забезпечити цілий район біометаном, замістивши природній газ. Ми проінвестували під час війни поставку україно-нідерландської модульної амінноі установки компанії UTC збагачення біогазу до біометану. І надалі розглядаємо поетапне збільшення потужності приєднання до газових мереж. Впродовж двох років ми збільшимо її майже в п’ять разів. Це суттєво вплине на терміни окупності нашого проекту», – сказав Олег Джурик, директор ТОВ «Юзефо-Миколаївська Біогазова Компанія».

Більшість заводів в Україні зараз використовують біогаз у виробництві електричної та теплової енергії для власних потреб. При його спалюванні втрачається близько 50% енергетичної цінності біогазу. При виробництві біометану аналогічні втрати складають близько 7-10%. Тому апгрейд біогазу до біометану покращує загальну економіку проектів, а існуючі ціни на газ і можливість продажу «зеленого» біометану, в тому числі у ЄС, роблять виправданими інвестиції в проекти будівництва біометанових заводів та приєднання до газорозподільних мереж.