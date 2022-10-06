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Оператори газових мереж у зоні бойових дій б'ють на сполох

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Оператори газових мереж у зоні бойових дій б'ють на сполох
Газовики у зоні бойових дій ризикують власним життям, аби у людей був газ вдома
фото: РГК

«Нафтогаз» досі не включив до балансуючої групи газорозподільні компанії, що працюють в умовах бойових дій

На засіданні Штабу з підготовки до опалювального сезону при Уряді технічний директор Регіональної газової компанії Сергій Бондар зазначив, що невирішеним залишається питання про включення низки операторів ГРМ до балансуючої групи для закупівлі газу для покриття виробничо-технологічних втрат за регульованою ціною.

Він пояснив, що ГК «Нафтогаз України» висуває до операторів ГРМ, що знаходяться в зоні бойових дій, вимоги, які неможливо виконати заздалегідь.

Наприклад, вимога щодо «відсутності заборгованості за природний газ, отриманий у період з 1 березня по 30 квітня 2022 року». Так 40% клієнтів «Харківгазу» пів року жили під окупацією, половина з них – у зоні активних бойових дій. Через це надходження від тарифу на розподіл знизились більш ніж на 50%. В «Харківміськгазу» через війну оплата послуг розподілу знизилась до 30-40%.

Аналогічна ситуація в інших операторів ГРМ в «гарячих» регіонах. Вона ускладнена тим, що промислові підприємства, які зупинили виробництво, коригують замовлену потужність і для них плата за розподіл не нараховується. А отже знижується і тарифна виручка Операторів ГРМ.

Зростає заборгованість і з боку виробників тепла. Наприклад, «Дніпровська ТЕЦ», яка передана у власність «Нафтогазу України» розраховується за послугу розподілу на рівні 22% і заборгувала 54 млн грн. В результаті АТ «Дніпропетровськгаз» не включене до балансуючої групи.

«На цей час Оператори ГРМ, що не включені в балансуючу групу, отримують технологічний газ від постачальника «останньої надії». Згідно з актами приймання-передавання, які надійшли в серпні до АТ «Харківміськгаз», ціна газу на ВТВ сягала 145 000 грн/тис куб. м. Це у 20 разів вище вартості газу, передбаченої в тарифі Операторів ГРМ – 7 420 грн/тис куб. м», – пояснив Бондар.

Таким чином, ГК «Нафтогаз України» формує безнадійні борги, які ніколи не матимуть джерела покриття. Подібні борги можна буде погасити лише шляхом компенсації з державного бюджету.

«Оператори ГРМ в зоні бойових дій, перебувають у дуже складному становищі. Їм ледве вистачає коштів на виплати заробітних плат та закупівлю матеріалів для відновлення газових мереж після обстрілів.

Нагадаємо, що на початку березня КМУ прийняв постанову № 222, якою поклав спеціальні обов’язки на ГК «Нафтогаз України». Серед іншого на компанію покладено обов’язок постачати технологічний газ для Операторів ГРМ по фіксованій ціні – 7 420 грн/тис куб. м.

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Теги: газ Нафтогаз України війна РГК

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