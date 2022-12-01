Російський банк в Україні замаскувався (фото)

«Альфа-Банк» з 1 грудня буде працювати під брендом Sense Bank

Підконтрольний російським олігархам «Альфа-Банк» з 1 грудня змінив назву і буде працювати під брендом Sense Bank латиницею.

Як раніше попередили клієнтів банку, їм не потрібно повторно підписувати документи або оновлювати вже підписані договори: вони продовжать свою дію і після завершення процедури зміни назви установи.

Реквізити договору (номер договору та рахунку) теж залишаться без змін. Їх, як і нові реквізити банку, за необхідності можна буде подивитися прямо в застосунку Sense SuperApp.

Раніше Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомляв, що правління українського банку вирішило відмовитися від бренду «Альфа» і продовжити роботу під новим брендом.

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії», – казав він.

Як раніше в інтерв’ю «Главкому» зазначила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива. Рижкова уточнила, що зміна назви банки не міняє суті. Також перша заступниця голови Нацбанку вважає, що «Альфа-Банк» є системно важливим.

«Що це значить? Ми говоримо не лише про значні обсяги вкладів населення у цьому банку, а й про суттєві залишки на рахунках українського бізнесу. Крім того, цей банк сьогодні володіє розвиненою інфраструктурою: банкоматами, POS-терміналами, тобто всім, що забезпечує розрахунки. У сьогоднішніх умовах нам важливіша безперебійна робота фінансового сектору», – уточнила Рожкова.

Також вона зазначила, що крім того, банк, як і вся банківська система працює в режимі цілого ряду обмежень, спрямованих на убезпечення використання нашої фінансової системи в інтересах країни-агресора.