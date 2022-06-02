Від КДБ до «Альфа-Банку». Повна біографія окупаційного «мера» Херсона

Перші два тижні роботи на окупантів в Херсоні Кобець уникав пропагандистських відео і не показував обличчя

Перші два тижні роботи на окупантів в Херсоні Кобець уникав пропагандистських відео і не показував обличчя

26 квітня 2022 р. окупанти «призначили» в Херсоні фейкового мера

Херсон продовжує жити в окупації. Загарбники призначили своїх людей «керувати містом», одним з них став уродженець Херсону, який тривалий час мешкав у Києві, Олександр Кобець.

Редакція Bihus.Info отримала копію резюме, яке окупаційний псевдомер Херсона Олександр Кобець подавав, щоб влаштуватися на роботу в Києві. Резюме підтверджує його роботу на КДБ та СБУ. Після спецслужб він працював в «Альфа-Банку».

Що цікаво, перші два тижні роботи на окупантів в Херсоні Кобець уникав пропагандистських відео і не показував обличчя. 9 травня він вперше з’явився перед камерами дав коментарі російським пропагандистам і потрапив на фото українських журналістів.

В резюме колаборанта вказано, що він служив на посадах офіцерського оперативного керівного складу в СБУ. Варто уточнити, що тут в один період поєднані і радянський час, і незалежна Україна. Тож насправді у 1985-му він працював не в СБУ, а в КДБ.

З цього запису в резюме стає зрозуміла дата звільнення Кобеця зі спецслужб – серпень 2006 р. Раніше вона була відома лише приблизно.

Кобець писав у резюме, що за час роботи в спецслужбі співпрацював з багатьма держорганами. І хвалився тим, що здійснював заходи з фінансової, енергетичної, продовольчої, екологічної безпеки держави.

Резюме псевдомера (скрін: bihus.info)

З 2015 по 2018 рр. працює в українській дочці «Альфа-Банку». Основний акціонер банку – росіянин Михайло Фрідман. Кобець став там керівником внутрішньої безпеки. Відповідав за фізичну безпеку керівництва, службові розслідування, перевірку кандидатів на роботу тощо.

Роботу Кобеця в «Альфа-Банку» та його минуле в спецслужбах також підтверджують колишні колеги колаборанта.

Нагадаємо, нещодавно в Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара депутат російської держдуми Ігор Костюкевич і колаборантка Тетяна Кузьмич (ексвикладачка Херсонської академії безперевної освіти) привезли добірку книжок із серії «Российская историческая проза» від російської «Президентської історичної бібліотеки».

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