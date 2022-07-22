Нацбанк пояснив, чому досі не ініціював націоналізацію «Альфа-банку»

НБУ обмежив власникам АТ «Альфа-банк» (Україна) використовувати право голосу

Міжнародні санкції, застосовані до російських власників АТ «Альфа-банк», а також санкції щодо банків Росії не накладають додаткових обмежень на роботу банку в Україні, який є відмінною від «Альфа-банку» Росії юридичною особою. Про це йдеться у відповіді Національного банку України на запит групи аналітиків Trap Aggressor.

В НБУ наголошують, що застосували заходи впливу у вигляді заборони власникам істотної участі в АТ «Альфа-банк» (Україна) використовувати право голосу.

«Національний банк, керуючись законодавством України, визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі в АТ «Альфа-банк» – громадян РФ: Михайла Фрідмана, Пьотра Авена, Германа Хана, Олексія Кузмічьова, а також визнав Андрія Косогова власником істотної участі», – йдеться у відповіді НБУ.

З огляду на це, Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді заборони власникам істотної участі в «Альфа-банку» – російським олігархам – використовувати право голосу.

Надалі право голосу щодо акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком перейшло до довіреної особи болгарського економіста Сімеона Дянкова, кандидатура якого була погоджена НБУ.

Сьогодні на сайті НБУ бенефіціарами «Альфа-банку» залишаються російські мільйонери Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%).

Натомість, керівник групи аналітиків Trap Aggressor Гліб Канєвський вважає, що Нацбанк мав ініціювати націоналізацію «Альфа-банку» за аналогічною процедурою, як в 2016 році держава змінила власника «Приватбанку».

«Націоналізація «Альфа-банку» мала запевнити міжнародних партнерів, що Україна реалізує санкції до активів російських олігархів, аналогічно тому, як вже вчиняють західні партнери», – пояснив Канєвський.

Підставою для націоналізації мали стати запровадженні санкції ЄС і Великої Британії проти власників істотної участі «Альфа-банку» російських олігархів Михайла Фрідмана, Пьотра Авена, Германа Хана та Олексія Кузмічьова.

Нагадаємо, Велика Британія ще у березні ввела санкції проти російського Альфа-банку.