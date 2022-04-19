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    Події в Україні

    Нацбанк змінив реквізити рахунку для допомоги військовим: як переказати кошти

    Також змінено реквізити для перерахунку грошей людям, які постраждали через бойові дії РФ в Україні - Нацбанк змінив реквізити рахунку для допомоги військовим: як переказати кошти
    Також змінено реквізити для перерахунку грошей людям, які постраждали через бойові дії РФ в Україні
    фото з відкритих джерел

    Зокрема, змінено номери рахунків для зарахування коштів у доларах США

    Національний банк змінив реквізити, за якими можна здійснити платіж для підтримки Збройних сил та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією. Як повідомили у пресслужбі НБУ, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).

    Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

    • для підтримки Збройних сил України: 804790258;
    • для гуманітарної допомоги: 804790266.

    Решта реквізитів залишилися незмінними.

    Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за посиланнями:

    Нагадаємо, що українці, які постраждали від війни, мають змогу отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. На першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей з дітьми.

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    Теги: росія окупанти Національний банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Нацбанк змінив реквізити рахунку для допомоги військовим: як переказати кошти