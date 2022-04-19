Нацбанк змінив реквізити рахунку для допомоги військовим: як переказати кошти

Також змінено реквізити для перерахунку грошей людям, які постраждали через бойові дії РФ в Україні

Зокрема, змінено номери рахунків для зарахування коштів у доларах США

Національний банк змінив реквізити, за якими можна здійснити платіж для підтримки Збройних сил та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією. Як повідомили у пресслужбі НБУ, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).

Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

для підтримки Збройних сил України: 804790258;

для гуманітарної допомоги: 804790266.

Решта реквізитів залишилися незмінними.

Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за посиланнями:

Нагадаємо, що українці, які постраждали від війни, мають змогу отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. На першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей з дітьми.