Нацбанк змінив реквізити рахунку для допомоги військовим: як переказати кошти
Зокрема, змінено номери рахунків для зарахування коштів у доларах США
Національний банк змінив реквізити, за якими можна здійснити платіж для підтримки Збройних сил та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією. Як повідомили у пресслужбі НБУ, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).
Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):
- для підтримки Збройних сил України: 804790258;
- для гуманітарної допомоги: 804790266.
Решта реквізитів залишилися незмінними.
Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за посиланнями:
- підтримка військових: bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces;
- гуманітарна підтримка: bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.
Нагадаємо, що українці, які постраждали від війни, мають змогу отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. На першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей з дітьми.
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