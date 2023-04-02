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Щоб пройти наступну зиму необхідно змінити цінову модель енергоринку – «Центр Разумкова»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Щоб пройти наступну зиму необхідно змінити цінову модель енергоринку – «Центр Разумкова»
Омельченко: Насамперед потрібно провести ремонтну кампанію, тому що енергосистема була сильно пошкоджена

В Україні пошкоджено більш ніж половина високовольтних ліній електропередачі та генерації

В рамках підготовки до наступної зими необхідно змінити цінову модель ринку електроенергії, щоб енергетики мали змогу відремонтувати пошкоджену окупантами енергосистему, заявляє директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Вже потрібно, щоб уряд розробив якусь таку цінову модель, яка б забезпечила все ж таки наших енергетиків необхідними коштами для того, щоб ми могли пройти наступний опалювальний сезон», - сказав він.

Омельченко зазначив, що зараз насамперед потрібно провести ремонтну кампанію, тому що енергосистема була сильно пошкоджена. Він наголосив, що зараз пошкоджено більш ніж половина високовольтних ліній електропередачі та генерації.

Експерт додав, що для відновлення енергосистеми необхідно накопичити відповідне обладнання.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії. За його словами це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: опалювальний сезон влада Андрій Герус енергетика

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