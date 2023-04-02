Щоб пройти наступну зиму необхідно змінити цінову модель енергоринку – «Центр Разумкова»

Омельченко: Насамперед потрібно провести ремонтну кампанію, тому що енергосистема була сильно пошкоджена

В Україні пошкоджено більш ніж половина високовольтних ліній електропередачі та генерації

В рамках підготовки до наступної зими необхідно змінити цінову модель ринку електроенергії, щоб енергетики мали змогу відремонтувати пошкоджену окупантами енергосистему, заявляє директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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«Вже потрібно, щоб уряд розробив якусь таку цінову модель, яка б забезпечила все ж таки наших енергетиків необхідними коштами для того, щоб ми могли пройти наступний опалювальний сезон», - сказав він.

Омельченко зазначив, що зараз насамперед потрібно провести ремонтну кампанію, тому що енергосистема була сильно пошкоджена. Він наголосив, що зараз пошкоджено більш ніж половина високовольтних ліній електропередачі та генерації.

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Експерт додав, що для відновлення енергосистеми необхідно накопичити відповідне обладнання.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії. За його словами це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.