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Енергоспівтовариство допоможе вирішити проблему боргів у «зеленій» енергетиці України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергоспівтовариство допоможе вирішити проблему боргів у «зеленій» енергетиці України
Україна має вжити всіх заходів задля підтримки ренесансу відновлюваної енергетики в країні
фото з відкритих джерел

За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%

Український сектор відновлюваної енергетики потребує максимального сприяння у вирішенні проблеми накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, йдеться в заяві Секретаріату Енергетичного співтовариства.

27 березня Секретаріат почав допомагати Україні у вирішенні поточних проблем, з якими стикається сектор відновлюваної енергетики.

«Найближчим часом процес буде зосереджений на врегулюванні непогашеної заборгованості «Гарантованого покупця» перед виробниками відновлюваної енергії, перегляді формули виплат небалансів Гарпоку та реформі його корпоративного управління», – зазначають в Енергоспівтоваристві.

Там також підкреслюють, що Україна має вжити всіх заходів задля підтримки ренесансу відновлюваної енергетики в країні.

«Цей процес стає ще більш важливим зараз, коли Україна починає підготовку до переходу до зеленої економіки, в якій відновлювана енергетика має займати центральне місце», – підсумували в Енергоспівтоваристві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%

Теги: енергетика держава водень

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