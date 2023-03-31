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Національна спілка журналістів та Fundacja Gazety Wyborchey посилили енергетичну незалежність «Главкома»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Національна спілка журналістів та Fundacja Gazety Wyborchey посилили енергетичну незалежність «Главкома»
Зарядну станцію керівники НСЖУ Сергій Томіленко та Ліна Кущ передали головному редактору «Главкома» Миколі Підвезяному
фото: НСЖУ

Програма підтримки незалежних українських журналістів діє

Інформаційне агентство «Главком» отримало зарядну станцію EcoFlow від Національної спілки журналістів. Техніка надана партнерами Спілки: Fundacja Gazety Wyborchey у співпраці з Ukrainian Media Fund.

Донори здіснюють благодійну допомогу українським медіа та незалежним журналістам з метою розвитку журналістики, боротьби з дезіформацією, забезпечення сталої діяльності ЗМІ, безпеки і захисту журналістів та забезпечення доступу населення доступу до об’єктивної інформації.

Зарядну станцію керівники НСЖУ Сергій Томіленко та Ліна Кущ передали головному редактору «Главкома» Миколі Підвезяному.

Національна спілка журналістів та Fundacja Gazety Wyborchey посилили енергетичну незалежність «Главкома» фото 1

Технічну підтримку також отримали видання та незалежні журналісти з усієї України.

Редакція «Главкома» висловлює подяку Національній спілці журналістів України та її партнерам-донорам за підтримку.

Національна спілка журналістів та Fundacja Gazety Wyborchey посилили енергетичну незалежність «Главкома» фото 2
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Теги: журналіст профспілка благодійність

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Суспільство

Національна спілка журналістів та Fundacja Gazety Wyborchey посилили енергетичну незалежність «Главкома»
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