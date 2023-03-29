Брак коштів та ручне регулювання – основні проблеми українського енергосектору – Енергетичне співтовариство
Війна знову оголила основні проблеми в секторі енергетики
Енергетичне Співтовариство вважає, що війна показала основні проблеми енергетичного сектору України. Про це йдеться у повідомленні організації.
Відповідно до нього, Енергетичне співтовариство провело зустріч з представниками українського сектору відновлювальної енергетики для обговорення невирішених питань галузі.
Зазначається, що за підсумками цієї зустрічі в понеділок Енергоспівтовариство розпочало процес, який спрямований на вирішення поточних проблем на енергоринку України.
«Війна знову оголила основні проблеми в секторі (енергетики – ред.), зокрема брак ліквідності та управління ринком електроенергії», – підкреслили в організації.
Нагадаємо, віцепрезидент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський заявляв, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого обладнання.
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