Брак коштів та ручне регулювання – основні проблеми українського енергосектору – Енергетичне співтовариство

Енергетична інфраструктура страждає від самого початку повномасштабного вторгнення

Війна знову оголила основні проблеми в секторі енергетики

Енергетичне Співтовариство вважає, що війна показала основні проблеми енергетичного сектору України. Про це йдеться у повідомленні організації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до нього, Енергетичне співтовариство провело зустріч з представниками українського сектору відновлювальної енергетики для обговорення невирішених питань галузі.

Зазначається, що за підсумками цієї зустрічі в понеділок Енергоспівтовариство розпочало процес, який спрямований на вирішення поточних проблем на енергоринку України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Війна знову оголила основні проблеми в секторі (енергетики – ред.), зокрема брак ліквідності та управління ринком електроенергії», – підкреслили в організації.

Нагадаємо, віцепрезидент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський заявляв, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого обладнання.