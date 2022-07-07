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    Бізнес

    Скандальний закон про права працівників внесено до порядку денного Ради

    Експерти вважають, що законопроєкт Галини Третьякової суттєво урізає права найманих працівників - Скандальний закон про права працівників внесено до порядку денного Ради
    Експерти вважають, що законопроєкт Галини Третьякової суттєво урізає права найманих працівників
    фото: delo.ua

    Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №5371 9 липня

    Народні депутати включили у порядок денний пленарного засідання парламенту 9 липня скандальний законопроєкт представниці партії «Слуга народу» Галини Третьякової «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність». Про це повідомив експерт з питань соціальної політики, колишній народний депутат Андрій Павловський.

    «Попри вимогу Міжнародної та Європейської конфедерацій профспілок, Міжнародної організації праці зняти з розгляду скандальний законопроєкт Третьякової 5371, як такий що суперечить європейським цінностям, слуги запхали його в порядок денний на 9 липня», – написав він.

    Що передбачає законопроєкт:

    • спрощення звільнень – для звільнення найманих працівників не буде потрібно жодних причин;
    • знищення профспілкового імунітету – для звільнення та надурочних робіт не потрібна згода профспілки;
    • ліквідація 40-годинного робочого тижня – може допускатися робота будь-якої тривалості;
    • легалізація штрафів та заборони на лікарняні – трудовий договір зможе передбачати додаткові види відповідальності працівника та відпрацювання часу хвороби;
    • відсутність відповідальності роботодавця за безпеку праці – трудовими договорами можуть встановлюватись виключання із встановлених законодавством стандартів безпеки праці;
    • нестабільна зайнятість – немає обмежень на застосування строкових договорів та їхнього автоматичного продовження при кількаразовому переукладенні.

    Законопроєктом №5371 фактично скасовується обов'язковість норм трудового права для всіх, хто працює на приватних підприємствах менше ніж з 250 співробітниками, тобто законопроєкт Третьякової де-факто позбавляє трудових прав більше ніж 70% працівників.

    Автори законопроєкту запевняють, що хочуть прибрати зайву бюрократію принаймні та організації роботи співробітників на підприємствах малого та середнього бізнесу. Причому не лише на час війни.

    Нагадаємо, законопроєкт №3571 був проголосований у першому читанні 12 травня. «За» проголосували депутати від фракцій «Слуга народу», «Голос» та депутатських груп «Платформа за життя та мир» і «Довіра».

    Міжнародна конфедерація профспілок звернулася до влади України з вимогою зняти з розгляду скандальний законопроєкт Третьякової N5371, як такий, що суперечить ратифікованим Україною конвенціям Міжнародної організації праці (МОП), Угоді про асоціацію з ЄС та європейському законодавству.

    Читайте також: Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал


    Теги: Верховна Рада закон Україна робота звільнення
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    Скандальний закон про права працівників внесено до порядку денного Ради