«Про свою пенсію ФОП мусить дбати сам». Третьякова пояснила, як правильно готуватись до старості

Остаточний варіант пенсійної реформи досі не ухвалений

Пенсійною реформою, реалізацію якої влада планує розпочати цього року, передбачено заохочення фізичних осіб-підприємців (ФОПів) накопичувати кошти на особистих пенсійних рахунках. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила одна з ініціаторок запровадження накопичувальної пенсійної системи, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

«Зараз ФОПи сплачують ЄСВ (єдиний соціальний внесок – «Главком») за себе, виходячи з мінімальної зарплати, і вони можуть розраховувати на солідарну пенсію. Законопроєктом їм надається така опція: якщо вони захочуть щось відкласти, то держава на їхні рахунки докладе стільки ж, але не більше 3% від розміру середньої заробітної плати у розрахунку на одного учасника системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення на рік», – пояснила депутатка.

Третьякова наголосила, що, на відміну від найманих працівників, для ФОПів опція із відкриття накопичувальних пенсійних рахунків є добровільною, адже це підприємці, які діють на власний ризик і про свою пенсію, більшу від солідарного рівня, мають дбати самостійно.

Політикиня також зазначила, що остаточний варіант пенсійної реформи досі не ухвалений, проте редакція Законопроєкту «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» до другого читання передбачає стовідсоткове гарантування збереження коштів на накопичувальних рахунках державним бюджетом. Для цього система пенсійного забезпечення потребуватиме постійного нагляду,

«Ми ухвалили закон про розширення повноважень Нацкомісії з цінних паперів щодо нагляду (відповідний проєкт закону № 5865 прийнято за основу 14 грудня минулого року – «Главком»). До слова, австрійські експерти, з якими ми консультувалися, на тему традиційного нагляду говорили нам, що для того, аби виростити професійного інспектора з нагляду, потрібно п’ять років виховувати його у цій структурі», – зазначила політикиня, додавши, що до цієї системи потрібно ще підключити Фонд гарантування вкладів, аби захистити накопичувальні рахунки.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, якою буде система накопичувальної пенсії.