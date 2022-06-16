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    Політика

    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал

    документ
    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал
    фото з відкритих джерел

    На скандальний проєкт закону звернула увагу Міжнародна конфедерація профспілок

    Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) звернулася до очільників України з вимогою зняти з розгляду скандальний законопроєкт Третьякової N 5371, як такий, що суперечить ратифікованим Україною конвенціям Міжнародної організації праці (МОП), Угоді про асоціацію з ЄС та європейському законодавству. Про це пише Андрій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

    Відповідний лист з'явився у розпорядженні «Главкому».

    «Ми глибоко стурбовані безперервними регресивними трудовими реформами, не зважаючи на надзвичайний стан війни, які йдуть у напрямку, протилежному принципам і цінностям ЄС. Закликаємо вас забезпечити належний процес всебічного перегляду законодавства про працю», – йдеться у листі Міжнародної конфедерації профспілок до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал
    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал
    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал

    Нагадаємо, у березні Галина Третьякова зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який дозволив би роботодавцям призупиняти виплати зарплат працівникам через воєнні дії.

    Пізніше СБУ провела обшук у Третьякової.

    Також Третьякова була однією із співавторок законопроєкту, який пропонує створити у Бучі Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні, військових злочинів, інших тяжких злочинів на території України, скоєних злочинним режимом Росії.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація Галина Третьякова #stoprussia
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    Права працівників під час війни. Законопроєкт Третьякової викликав скандал