Слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал

Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Третьякова знову опинилася у центрі скандалу

На думку народної депутатки, «на фізіологічному рівні» українцям досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень

Народна депутатка від «Слуги народу» і глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що українцям «на фізіологічному рівні» досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень. Про це вона сказала в коментарі виданню «Страна».

«На фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5-5,5 тис. грн», – зазначила Третьякова.

Втім, депутатка підкреслила, що вона орієнтується не на «фізіологічний прожитковий рівень, а на соціальний чи національний»

«І вважаю, що він наразі повинен становити понад 43-50% від середньої зарплати, що означає, що він повинен бути на рівні 6-7 тис. грн», – резюмувала «слуга».

Зазначимо, що заява Третякової викликала низку негативних відгуків від економічних експертів та громадян.

«Третьякова прорахувала, що простолюдам і 5 тисяч платні вистачить для біологічного виживання. Вони ж не слуги-нардепи, нащо їм жирувати», – обурюється у Facebook екснардеп Тарас Чорновіл.

Він також нагадав, що сама Третьякова дуже нарікала, що депутатської зарплати з усіма виплатами й надбавками голови комітету їй фатально не вистачає.

Користувачі соцмережі підтримали обурення колишнього депутата та нагадали «слузі» її минулі скандальні висловлювання.

Так, рік тому Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей «дуже низької якості».

Після цих заяв нардепа Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків у відкритому листі до спікера парламенту Дмитра Разумкова вимагала відкликати Третьякову з посади голови комітету, розцінивши її позицію як антисоціальну і антигуманну.