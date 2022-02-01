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    Економіка та фінанси

    Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним

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    На думку Галини Третякової, запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення є необхідністю&nbsp; - Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним
    На думку Галини Третякової, запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення є необхідністю 
    фото: golos.ua

    Державна пенсія – це лише підстраховка…

    Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

    «Солідарний рівень (пенсійного забезпечення – «Главком») – це лише підстраховка на випадок, якщо людина все втратила. Більшість демократичних країн дає можливість людям накопичувати. Внаслідок пенсійної реформи українці теж накопичуватимуть», – зазначила політикиня.

    Галина Третякова додала, що законопроєктом, яким запроваджуються накопичувальні пенсійні рахунки, передбачено також успадкування накопичень у випадку, якщо людина, на яку було відкрито рахунок, не доживе до пенсії.

    «Ці накопичення спадкуються: або відповідно до Цивільного кодексу, або людина може призначити когось. Причому є два механізми використання цих коштів: або для негайного використання, або ж для пенсійного забезпечення спадкоємця», – пояснила Третьякова.

    Нагадаємо, згідно з опрацьованим та переданим на розгляд Верховній Раді для повторного розгляду у першому читанні «Проєктом Закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», упродовж 2022 року уряд має утворити Уповноважений пенсійний фонд. Після цього для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, і якому менше 55 років, буде відкрито накопичувальні рахунки, на які щомісяця надходитимуть кошти з двох джерел – єдиних соціальних внесків (ЄСВ) та державного бюджету.

    Читайте також інтерв'ю: Галина Третьякова: Уряд не зможе давати гідну пенсію. Людям потрібно накопичувати
    Теги: Пенсійний фонд пенсія Галина Третьякова
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    Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала пораду 40-річним