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Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році
Найбільша кількість ФОПів-виробників морозива зареєстровані у Києві (17), Київській (11), Одеській (10) та Тернопільській (10) областях
фото: lasunka.com

Українці за минулий рік зʼїли морозива на понад 13,3 млрд грн

Ринок морозива в Україні залишається одним із найдинамічніших сегментів харчової промисловості, відзначаючись яскраво вираженою сезонністю та залежністю від споживчих трендів, економічної ситуації й, безумовно, впливу повномасштабної війни. Попри виклики останніх років, зокрема агресію з боку Росії, галузь демонструє стійке зростання – збільшується кількість зареєстрованих виробників морозива та покращуються їхні фінансові показники. Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl, інформує «Главком».

Найбільша кількість ФОПів-виробників морозива зареєстровані у Києві (17), Київській (11), Одеській (10) та Тернопільській (10) областях. Місцем реєстрації майже чверті компаній (25) з проаналізованої вибірки є Київ, також значна кількість компаній зареєстровані в Одеській (10) та Дніпропетровській (11) обл.

19 юридичних осіб з проаналізованої вибірки були зареєстровані у період 1991-2000 рр. Найстаріше діюче підприємство з виробництва морозива ПВП «Київське» зареєстроване у Києві у 1991 році. Наймолодшим учасником із основним КВЕДом 10.52 «Виробництво морозива» станом на 14 травня є ТОВ «Пінгвін Айс». Компанія зареєстрована у столиці в березні 2025 року.

У дослідженні йдеться, що ці дані свідчать про сталий інтерес бізнесу до сегмента виробництва морозива навіть в умовах невизначеності, пов’язаної з війною. Висока кількість новостворених підприємств після 2022 року вказує на адаптивність галузі та можливість ефективної роботи в умовах підвищених ризиків.

Слід зауважити, що понад половина з проаналізованих компаній не має оприлюднених фінансових звітів або мають «нульове» значення суми виручки за досліджуваний період. Аналіз фінансових результатів виробників морозива в Україні показав, що переважна більшість компаній за період 2022-2024 рр. збільшили розмір виручки, лише одиниці мають зменшення суми даного показника. 

Загальна сума виручки проаналізованих компаній у 2024 році, що оприлюднили фінансову звітність становить 13,3 млрд грн, що на 21% більше ніж отримали виробники морозива у 2023 році (10,5 млрд грн), та на 44% більше ніж у 2022 році (7,5 млрд грн) – фінансові показники демонструють не лише стійкість, а і ймовірну перспективність ринку.

Топ-15 виробників морозива в Україні за розміром чистого доходу

Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році фото 1
  • Перше місце із виручкою в 3,4 млрд грн посідає АТ «Рудь», що становить 26% від загальної суми виручки всіх проаналізованих виробників морозива у 2024 році.
  • Друге місце в рейтингу займає ТОВ «Ласунка» з виручкою у 2024 році 2,35 млрд грн.
  • Третю сходинку із виручкою 2,28 млрд грн обіймає ТОВ «Фабрика морозива Хладопром».
  • До п’ятірки найдохідніших виробників морозива у 2024 році  із виручкою 1,7 млрд грн входить ТОВ «Три Ведмеді».
  • На шостому місці із розміром виручки за 2024 рік майже 640 млн грн знаходиться ТОВ «Фортуна-плас». 
  • ТОВ «Тірас – ТМ «Мозаїка» посідає восьме місце серед топ-15 виробників морозива із розміром виручки трохи більше 320 млн грн.
  • Дев'яте місце серед найдохідніших виробників морозива в Україні з виручкою у 240 млн грн займає ТОВ «Айс-Фудс».
  • Виручка АТ «Полтавахолод» у 2024 році склала 156,6 млн грн. ТОВ «ТБ Мушкетер І К» у 2024 році отримало виручку у розмірі 108,4 млн грн.
  • Виручка ТОВ «Ла Джелатерія» у 2024 році склала 41 млн грн.
  • Виручка ТОВ «Спейсфуд Юа» за 2024 рік становила близько 37 млн грн. 
Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році фото 2

До слова, у 2024 році в Україні налічувалося понад 259 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок і мають найманих працівників. Загалом вони забезпечили роботою 673 тис.

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Теги: ФОП промисловість

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