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Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції
Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше підприємців, які наймають працівників, зафіксовано у Дніпропетровській області

У 2024 році в Україні налічувалося понад 259 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок і мають найманих працівників. Загалом вони забезпечили роботою 673 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот». 

За рік кількість підприємців із найманими працівниками зросла на 9%. Водночас на 259 тис. ФОПів нині працює 673 тис. осіб – це на 13% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції фото 1

Цікаво, що кількість найманих працівників не завжди залежить від загальної кількості підприємців чи військової ситуації в країні. Наприклад, у період пандемії COVID-19 (2020-2021 рр.) кількість працівників у ФОПів скоротилася на 11%, хоча загальна кількість підприємців майже не змінилася (зменшилася лише на 822 особи).

Найбільше підприємців, які наймають працівників, зафіксовано у Дніпропетровській області – 24 тис., що становить 9% від загальної кількості. Київ та Львівщина розділили друге місце з показником по 23 тис. таких ФОПів.

Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції фото 2

У порівнянні з довоєнним періодом, кількість ФОПів, що створюють робочі місця, зросла на 26% у Рівненській та Хмельницькій областях, на 25% – у Чернівецькій, а на 24% – у Волинській та Житомирській.

Водночас на Миколаївщині їхня кількість скоротилася на 9%, а на Одещині – на 4%. Зменшення підприємницької активності очікувано спостерігається також у прифронтових та частково окупованих регіонах.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Також повідомлялося, що у січні 2025 року в Україні зареєстрували 21,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це спричинило найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік, а чистий відтік підприємців склав 38 тис.

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Теги: ФОП Україна українці робота Дніпропетровщина Житомирщина Миколаївщина Чернівецька область Волинська область Одещина

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