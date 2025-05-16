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Податкова пояснила, як «бореться» з ФОПами-боржниками у війську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Податкова пояснила, як «бореться» з ФОПами-боржниками у війську
Понад тисячу ФОПів отримали податкові пільги через участь у бойових діях
фото: Shutterstock

Раніше повідомлялося, що понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців мають податковий борг на майже 30 млн грн

У квітні цього року 1 186  мобілізованих фізичних осіб-підприємців подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків. За цими заявами проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Зазначається, що в областях працюють «гарячі лінії», розроблено чіткі алгоритми дій для мобілізованих і демобілізованих ФОП. Кожен регіон отримав переліки фізичних осіб-підприємців, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки.

Також проведено інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації.

Нагадаємо, понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

Згодом стало відомо, що Державна податкова служба запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Зокрема, уже напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві.

До слова, 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

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Теги: податки Державна податкова служба ФОП

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