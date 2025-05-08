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Закриття ФОПів в Україні зросло на 44%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Закриття ФОПів в Україні зросло на 44%
61% нових фізичних осіб-підприємців були зареєстровані саме жінками
фото з відкритих джерел

Цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось

81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.

Кількість відкритих та закритих ФОПів
Кількість відкритих та закритих ФОПів
фото: «Опендатабот»

Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 фізичних осіб-підприємців обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку гуртова торгівля – 6 216 нових підприємців.

Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві – 11,6 тис. або 14,2%, на Дніпропетровщині – 7,8 тис.(9,6%) та Львівщині – 6,1 тис. (7,6%).

Географія нових ФОПів
Географія нових ФОПів
фото: «Опендатабот»

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових фізичних осіб-підприємців були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

Топ сфери діяльності новостворених ФОПів
Топ сфери діяльності новостворених ФОПів
фото: «Опендатабот»

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений військовий збір від мінімальної зарплати на 2025 рік – це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас починаючи з березня 2025 р., кількість відкритих ФОПів (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових – більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців», – каже він.

Нардеп вважає, що зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки наявна спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.

Водночас у перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Нагадаємо, збільшення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з початку 2025 року вже принесло значні надходження до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн.

Як відомо, 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір розраховується на основі цієї суми, тобто становить 800 грн на місяць. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) сплачують військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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Теги: робота Данило Гетманцев ФОП

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