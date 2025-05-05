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Гетманцев розповів, як збільшення військового збору для ФОПів поповнило бюджет

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Гетманцев розповів, як збільшення військового збору для ФОПів поповнило бюджет
Нардеп підкреслив важливість сплати податків у воєнний час
фото: Данило Гетманцев/Facebook

Нардеп: «Податки не всім хочеться сплачувати, але якщо вони йдуть на армію, це має сприйматися абсолютно адекватно»

Збільшення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з початку 2025 року вже принесло значні надходження до державного бюджету. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».

За словами нардепа, лише за перший квартал 2025 року ФОПи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 2,1 млрд грн військового збору. Загальні надходження від військового збору за цей період склали 34,1 млрд грн, що на 24,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Це та цифра, на яку ми розраховували», – наголосив Гетманцев. Він додав, що збільшення надходжень свідчить про ефективність прийнятого рішення.

Нардеп також підкреслив важливість сплати податків у воєнний час: «Безперечно, податки не всім хочеться сплачувати, але якщо вони йдуть на армію, мені здається, це має сприйматися абсолютно адекватно. І рішення, що ми прийняли, – абсолютно правильні, тут нема навіть що обговорювати».

Як відомо, 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір розраховується на основі цієї суми, тобто становить 800 грн на місяць. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) сплачують військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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Теги: податки Данило Гетманцев ФОП

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