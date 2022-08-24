У Європі продали першу яхту підсанкційного олігарха з РФ

Судно Axioma російського мільярдера, який потрапив під санкції після нападу Росії на Україну, пустили з молотка

Заарештовану яхту російського олігарха, співвласника «Трубної металургійної компанії» (ТМК) Дмитра Пумпянського продали на аукціоні. Про це повідомляє Bloomberg.

Заявки на участь в торгах подали 63 покупці.

Аукціон було влаштовано для того, щоб Пумпянський повернув позику американському банку JP Morgan.

Як виявилося, 72-метрове судно Axioma російський мільярдер, який входить до другої сотні найбагатших людей в РФ, придбав у 2013 році майже за $70 млн. Частину суми він узяв у кредит.

Наприкінці березня, коли Пумпянський потрапив під західні санкції, структура, на яку було оформлено яхту, перестала обслуговувати позику. В результаті Axioma була заарештована в Гібралтарі на запит банку, який хоче повернути собі понад $20 млн. Місцевий суд виніс ухвалу про продаж супер'яхти з аукціону.

Оскільки відомості про учасників торгів були конфіденційними, ім'я покупця поки що невідоме. Точна сума угоди тримається в секреті. На старті продажів яхта оцінювалася в 70-75 млн євро, повідомляє Reuters.

JP Morgan зажадає тільки належні йому згідно боргу 20,5 млн євро. Джерело в уряді Гібралтару підкреслило, що залишок буде швидше за все заморожений на рахунках аукціонного будинку.

Також з суми, вторгованої за продаж судна, будуть вилучені кошти, витрачені на заробітну плату екіпажу, оренду верфі і технічне обслуговування з березня до серпня 2022 року.

Заявлено, що успішний продаж стане еталоном для інших банків, які прагнуть відшкодувати збитки, продавши з аукціону вилучене майно та інші активи олігархів, що потрапили під санкції.

Більш детальну інформацію про продаж судна мають опублікувати приблизно через два тижні після того, як буде здійснено оплату.

Нагадаємо, у порту Гамбурга була заарештована яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в €400 млн.

Прокремлівський мільярдер перебуває в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в €1,4 млрд.