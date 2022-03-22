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    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)

    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп&rsquo;янського - Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського
    фото: Reuters

    Яхта пришвартувалася в Гібралтарі під мальтійським прапором

    Влада британської території Гібралтар затримала яхту Axioma, яка, як припускається, належить російському мільярдеру, власнику найбільшого в країні виробника сталевих труб «Трубна металургійна компанія» Дмитру Пумпянському. Про це повідомляє Reuters.

    Яхта пришвартувалася в Гібралтарі під мальтійським прапором. За даними Reuters TV, Forbes і SuperYachtFan, яхта належить мільярдеру Дмитру Пумпянському – його статки Forbes у 2021 році оцінювали в $2,4 млрд.

    27 лютого яхта вийшла з Антигуа, перетнула Атлантику і досягла Гібралтару.

    Зі свого боку, уряд Гібралтару підтвердив арешт Axioma. Там зазначили, що зроблено це було на запит провідного міжнародного банку. Втім, чи стосуються претензії кредиторів самого судна, а чи його власника, не уточнюється.

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    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)
    фото: Reuters

    Західні санкції проти російських олігархів через вторгнення Москви в Україну спровокували відтік розкішних яхт з Європи протягом останніх тижнів, причому кілька вирушили на Мальдіви, які не мають договору про екстрадицію зі Сполученими Штатами.

    Нагадаємо, розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

    Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

    Теги: росія окупанти санкції війна арешт Україна поліція окупація #stoprussia
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    Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)