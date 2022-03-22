Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото)

Яхта пришвартувалася в Гібралтарі під мальтійським прапором

Влада британської території Гібралтар затримала яхту Axioma, яка, як припускається, належить російському мільярдеру, власнику найбільшого в країні виробника сталевих труб «Трубна металургійна компанія» Дмитру Пумпянському. Про це повідомляє Reuters.

Яхта пришвартувалася в Гібралтарі під мальтійським прапором. За даними Reuters TV, Forbes і SuperYachtFan, яхта належить мільярдеру Дмитру Пумпянському – його статки Forbes у 2021 році оцінювали в $2,4 млрд.

27 лютого яхта вийшла з Антигуа, перетнула Атлантику і досягла Гібралтару.

Зі свого боку, уряд Гібралтару підтвердив арешт Axioma. Там зазначили, що зроблено це було на запит провідного міжнародного банку. Втім, чи стосуються претензії кредиторів самого судна, а чи його власника, не уточнюється.

Західні санкції проти російських олігархів через вторгнення Москви в Україну спровокували відтік розкішних яхт з Європи протягом останніх тижнів, причому кілька вирушили на Мальдіви, які не мають договору про екстрадицію зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.