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    Розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі

    Luna Ахмедова оцінюється в &euro;400 млн - Розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі
    Luna Ахмедова оцінюється в €400 млн
    фото з відкритих джерел

    Прокремлівський мільярдер перебуває в списку санкцій ЄС

    У порту Гамбурга заарештована яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в €400 млн. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

    Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини з'ясувало, що російський олігарх Фархад Ахмедов є кінцевим бенефіціаром ліхтенштейнського трасту, якому належить розкішне судно.

    Прокремлівський мільярдер перебуває в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в €1,4 млрд.

    Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно в €400 млн. На Luna з дев'ятьма палубами є величезний басейн і навіть невеликий батискаф.

    Раніше яхта належала російському мільярдерові Роману Абрамовичу.

    Нагадаємо, журналіст розшукав розкішну яхту Коломойського: пришвартована у Болгарії (фото).

    Також стало відомо, що Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна.

    Раніше суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова.

    Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, що потрапив під санкції.

    Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу. Його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна порт Порту окупація Forbes басейн #stoprussia
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    Розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі