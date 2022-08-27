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Україна відновила покинуту залізницю до кордону з Румунією (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна відновила покинуту залізницю до кордону з Румунією (фото)
Нові колії були збудовані українськими залізничниками за два місяці
фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» відкрила дві дільниці на кордоні з Румунією

«Укрзалізниця» відновила майже 20 км покинутої залізничної колії в Карпатах до кордону з Румунією. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram.

«Рахів – Берлебаш – держкордон та Тересва – держкордон. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії, які були збудовані нашими колійниками за рекордні 2 місяці», – написав він.

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Ці дві дільниці стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією. «Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові шість пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік», – зазначив Камишін.

Окрім того, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків – міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

«Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину дільниці. До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією», – зазначив Камишін.

Залізнична колія була збудована за часів Австро-Угорської імперії у 1890-х роках. З Рахова вона йде до села Ділове, де заходить в Румунію та повертається в Україну біля селища Тересва Тячівського району Закарпатської області.

Теги: потяг Карпати (гори) Румунія Укрзалізниця Україна

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