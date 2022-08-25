«Укрзалізниця» змінила розклад «Бойківського експреса»

«Бойківський експрес» змінив час відправлення зі столиці

«Бойківський експрес» з Києва в Славське змінив час відправлення зі столиці. Крім того, в його маршруті додалась ще одна зупинка. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Перший цього року рейс «Бойківського експреса» №745 Київ - Славсько вже привіз пасажирів до гір», – повідомили в «Укрзалізниці».

Перевізник зазначив, що на прохання пасажирів поїзд буде зупинятись в Стрию.

Тепер потяг курсує щодня о 06:20 зі столиці, о 08:05 у Коростені, о 12:02 у Львові, о 13:10 у Стрию й о 14:05 у Славську.

Нагадаємо, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.

Також користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.