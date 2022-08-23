«Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга (фото)

У складі поїзда курсуватиме сім пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» анонсувала запуск нового поїзда за маршрутом Київ-Ужгород. Його особливість у тому, що кожен із семи вагонів потяга розписаний та приурочений тимчасово окупованим територіям України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

« Потяг українців до перемоги відтепер втілено не тільки в нашій ДНК, але й в залізничних маршрутах незламною Україною. Відсьогодні ми запускаємо «Потяг до перемоги»: в його складі за маршрутом Київ-Ужгород курсують сім пасажирських вагонів, розписаних кращими українськими митцями. Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Основою для сюжетів стали подвиги українців, які борються, попри тиск окупантів та постійну небезпеку», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.

Також користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.

Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву, на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».