«Укрзалізниця» посилює перевірку пасажирів на вокзалі у Харкові

Пасажирам необхідно прибувати на вокзалу щонайменше за годину до відправлення потяга

Потрапити на вокзал Харкова можна буде лише через центральний вхід

З 16 серпня, на залізничному вокзалі Харкова посилять заходи безпеки. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі («рамка»), два рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.

«Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки», – додали у підприємстві.

Нагадаємо у ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Це сталося о 2:50. Окупанти поцілили у Слобідський район міста.

Триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.

До слова, «Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків.

Крім того, на сайті «Укрзалізниці» тепер можна знайти весь перелік міжнародних поїздів. А ще можна одразу перейти на сайти іноземних залізниць для купівлі квитків або на сайти аеропортів, щоб дізнатись про можливі варіанти вильотів з міст, куди можна дістатись залізницею.