«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку

З п'ятниці, 1 липня, «Укрпошта» підвищує вартість доставки посилок. Перегляд тарифів викликаний збільшенням логістичних витрат на доставку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи «Укрпошти» залишаються нижчими в порівнянні з конкурентами», – йдеться в повідомленні.

Доставки в межах України подорожчають в середньому на 14%, а в межах області – на 13%. Відправка вагою до 1 кг в межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Ціна на послугу «Укрпошта Експрес» в середньому зросте на 14% для пересилання в межах області і на 16% - в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

Крім того, на 14% зросте вартість послуги «документи». При цьому вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Раніше повідомлялося, що тарифи підвищує «Укрзалізниця». Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.