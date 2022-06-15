«Укрпошта» представила дизайн наступної патріотичної марки

Понад 340 тисяч з них вибрали ескіз з трактором, який тягне російський брухт

Марку випустять під назвою «Доброго вечора, ми з України»

«Укрпошта» представила дизайн нової марки під назвою «Доброго вечора, ми з України!». У голосуванні взяли участь майже 834 тисячі людей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Майже 834 тисячі голосів! Саме стільки українців взяло участь у голосуванні за ескіз до марки «Доброго вечора, ми з України!». Понад 340 тисяч з них вибрали ескіз з трактором, який тягне російський брухт. А це означає, що вже через місяць ви побачите нову поштову марку з цією ілюстрацією», – йдеться в повідомленні.

Друге місце посів ескіз з Путіним, а третє – з Калушем.

«Ну що ж, наш народ вибрав роботу з тим образом, який знайомий кожному. Світло завжди переможе темряву, а чесна праця – злодійство. І для цього не обов'язково мати танки, бо «у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», – додали в пресслужбі.

Загалом на конкурс на найкращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» надійшло понад 1500 робіт. Для фінального голосування експертною радою «Укрпошти» було відібрано 5 авторських робіт – різних за змістом, стилістикою і настроєм.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийшла накладом в 5 млн примірників.