В АТБ завершилась реформа структури управління: що змінилося

Борис Марков залишив посаду гендиректора, але не покинув компанію

В корпорації АТБ, до якої входить найбільший продуктовий ритейлер України «АТБ-маркет», відбулися зміни в структурі управління. Метою реформи була децентралізація управління. Зокрема, у корпорації скасовано посаду генерального директора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

27-28 березня в корпорації АТБ пройшли збори ради директорів, під час яких компанія завершила реформу структури корпоративного управління. Одною з ключових змін стало переформатування ради директорів корпорації. Раніше цей орган складався з п’яти осіб, тепер у складі ради буде три директора. Це – Борис Марков, Олександр Токар та Дмитро Євтєєв.

Причина змін – децентралізація управління. «Виклики часу змушують дуже оперативно реагувати на ситуацію, а ми не завжди присутні на місці. Компанія не повинна від цього страждати. Тому делегуємо повноваження, щоб рішення приймалися оперативно», –повідомив Forbes Ukraine співвласник АТБ Віктор Карачун.

Представником Віктора Карачуна у оновленому складі ради є Дмитро Євтеєв. Борис Марков представляє Геннадія Буткевича, Олександр Токар – Євгена Єрмакова.

Також рада директорів скасувала посаду генерального директора корпорації. З 2004 року цю посаду обіймав Борис Марков. Натомість введено посаду виконавчого директора, який підпорядковується раді директорів. Причина зміни – трансформація управлінської ролі корпорації. «Вона переходить у формат координаційної та консалтингової функції», – повідомив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Виконавчим директором корпорації АТБ призначено Ігоря Яцуту, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора корпорації.

Раніше «Главком» повідомляв, що АТБ-маркет третій рік поспіль став лідером за доходом – торік його показники зросли на 15% (до 208,9 млрд грн). Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Проте лідером за прибутком стала компанія «Аврора» – 4,08 млрд грн.

Раніше стало відомо, що Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Трайдент Геоінвест Україна», кінцевим бенефіціаром якої є власник корпорації «АТБ» та інвестиційної групи BGV Group Management Геннадій Буткевич, купити ТОВ «Аерок». Раніше ця компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.