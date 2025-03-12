Приватбанк сплатив державі рекордні податки з прибутку

Торік перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток

Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн рекордну суму податків фінустанови за 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік, проти 26,7 млрд грн минулого року», – йдеться у повідомленні.

Прибуток банку до оподаткування у 2024 році становив 81 млрд грн. Окрім того, він сплатив майже 3 млрд грн інших видів податків.

Як відомо, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Його постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення Приватбанку з ринку за участю держави.

Нагадаємо, Національний банк оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу у лютому.

Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

Заходи впливу застосовано до: ОТП Банк – штрафи на 10,1 млн грн, Міжнародний інвестиційний банк – штраф 3,9 млн грн, Банк інвестицій та заощаджень – штраф 3,1 млн грн, Укрексімбанк – штраф 1,1 млн грн, Приватбанк – письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» – на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» – на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» – на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» – на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» – на 51 тис. грн.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль.

До слова, міжнародні резерви України станом на 1 березня становлять $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.