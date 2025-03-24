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Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод
Раніше «Аерок» належав олігарху, наближеному до Путіна
фото з відкритих джерел

Раніше компанія Буткевича стала переможцем приватизаційного аукціону

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Трайдент Геоінвест Україна», кінцевим бенефіціаром якої є власник корпорації «АТБ» та інвестиційної групи BGV Group Management Геннадій Буткевич, купити ТОВ «Аерок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне рішення АМКУ.

«Аерок» – великий український виробник газобетонних виробів із виробничими потужностями у Київській та Львівській областях. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову. Активи бетонного заводу «Аерок» були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів рішенням кількох судів у 2022 році. Зауважимо, що Молчанов належить до найближчого оточення очільника РФ Путіна.

Нагадаємо, «Трайдент Геоінвест Україна» стала переможцем приватизаційного аукціону, на якому продавали «Аерок» у грудні 2024 року. Компанія запропонувала за завод 1,89 млрд грн. У січні нинішнього року покупець сплатив узгоджену суму і таким чином офіційно завершив угоду.

Також «Главком» повідомляв, що Україна націоналізувала два газобетонні заводи, що належали російському олігарху Андрію Молчанову, у серпні 2023-го. Тоді Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Аерок».

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Теги: олігархи Антимонопольний комітет АТБ

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