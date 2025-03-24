Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
Дохід АТБ становить майже половину від загального – усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів
фото з відкритих джерел

Лідером за прибутком стала «Аврора», яка збільшила свій показник за рік у 1,4 раза

Третій рік поспіль лідером за доходом залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Водночас за прибутком мережа посіла друге місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Лідером за прибутком стала «Аврора» – 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла третє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з гуртової на роздрібну торгівлю.

Друге місце за доходом зайняло «Сільпо». Дохід мережі зріс на 10% до 93 млрд грн, а прибуток вперше за три роки збитків склав 205 млн грн.

Дохід мережі «Фора» зріс на 19% та склав 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більш ніж у пʼять разів – до 123,5 млн грн. Майже так само (на 17%) зріс дохід у Rozetka та склав 29,7 млрд грн.

Дохід топ-10 ритейлерів
Дохід топ-10 ритейлерів
фото: «Опендатабот»

Тим часом Novus збільшив свій дохід на 23% до 29 млрд грн. Прибуток склав 561 млн грн.

Metro ж збільшило свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток – 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

Також до десятки лідерів ввійшли

  • Eva – дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза);
  • Varus – дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад пʼять разів);
  • «Велика Кишеня» – дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

Водночас деякі компанії, як-от «Епіцентр» та Comfy не увійшли до індексу «Опендатабота» через неподані своєчасно річні звіти.

Нагадаємо, згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.

До слова, у лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Серед сирих харчових продуктів, які подорожчали на 13%, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Читайте також:

Теги: АТБ бізнес гроші Сільпо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух поїздів стабільний, а всі операційні процеси відлагоджено в резервному форматі
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
Сьогодні, 08:33
Очільник Міністр національної єдності України має п’ять радників
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова
22 березня, 12:00
Туреччина вирішила взятись за ворожок і астрологів
Штучний інтелект у Туреччині знайшов астрологів, які не оплатили податки на $50 млн
17 березня, 17:53
За останні три роки Мультимедійна платформа іномовлення на 1,5 млрд грн замовила послуг у чотирьох каналів телемарафону
Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)
15 березня, 09:36
На дев'ятій сходинці серед найбільших ломбардів за доходом опинився ПТ «Ломбард Парус»
Топ-20 найбільших мереж ломбардів: хто ними володіє
6 березня, 09:30
Трамп у Конгресі, 5 березня 2025 рік
Виступ Трампа перед Конгресом. Що лякає більше всього?
5 березня, 15:33
Канаду і Мексику чекають нові тарифи від Трампа
«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн
4 березня, 10:21
Роман Ващук, бізнес-омбудсмен в Україні
Роман Ващук: Для мікробізнесу в Україні умови кращі, ніж за кордоном
28 лютого, 06:00
За даними Бюро гравіювання та друку, останні 80 років у США не друкували купюри номіналом понад $100
У США зʼявиться купюра із зображенням Трампа? Конгресмен Вілсон здивував американців
26 лютого, 22:03

Бізнес

АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод
Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод
Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів
Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи – гендиректор ДТЕК
Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи – гендиректор ДТЕК
Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії. Депутатка вказала на ризик
Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії. Депутатка вказала на ризик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
79K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
54K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
22K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
21K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua