АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни

Лідером за прибутком стала «Аврора», яка збільшила свій показник за рік у 1,4 раза

Третій рік поспіль лідером за доходом залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів. Водночас за прибутком мережа посіла друге місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Лідером за прибутком стала «Аврора» – 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла третє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з гуртової на роздрібну торгівлю.

Друге місце за доходом зайняло «Сільпо». Дохід мережі зріс на 10% до 93 млрд грн, а прибуток вперше за три роки збитків склав 205 млн грн.

Дохід мережі «Фора» зріс на 19% та склав 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більш ніж у пʼять разів – до 123,5 млн грн. Майже так само (на 17%) зріс дохід у Rozetka та склав 29,7 млрд грн.

Дохід топ-10 ритейлерів фото: «Опендатабот»

Тим часом Novus збільшив свій дохід на 23% до 29 млрд грн. Прибуток склав 561 млн грн.

Metro ж збільшило свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток – 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

Також до десятки лідерів ввійшли

Eva – дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза);

Varus – дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад пʼять разів);

«Велика Кишеня» – дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

Водночас деякі компанії, як-от «Епіцентр» та Comfy не увійшли до індексу «Опендатабота» через неподані своєчасно річні звіти.

Нагадаємо, згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.

До слова, у лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Серед сирих харчових продуктів, які подорожчали на 13%, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.