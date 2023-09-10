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Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті
У селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту, до якого причетна фірма нардепа Ігоря Палиці
ілюстративне фото

Тендером зацікавилася Держаудитслужба, вимагає пояснень у Служби місцевих автодоріг у Закарпатській області

Служба місцевих автодоріг у Закарпатській області розігрує на тендері капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення Ясиня-Чорна Тиса очікуваною вартістю 595,69 млн грн. Як повідомляє «Главком», заявку подав один учасник – ТОВ «ПБС» з Івано-Франківська. Його ціна – 569 млн грн. За ці гроші фірма готова провести капремонт місцевої дороги протяжністю 7,6 км. Згідно з проєктом, буде замінено асфальтобетонне покриття, встановлено нові та відремонтовано діючі штучні споруди; облаштовано водовідведення та відремонтовано з’їзди. Усі роботи треба виконати до кінця 2023 року.

Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті фото 1
дані з системи ProZorro

Наразі замовник визначається з тим, чи оголошувати ТОВ «ПБС» переможцем тендера.

Крім цього, 1 вересня Західний офіс Держаудитслужби включив у свій моніторинг цю закупівлю. І одразу засипав замовника низкою питань. Зокрема, аудиторів цікавили розрахунки, на підставі яких було сформовано очікувану вартість тендера у понад пів мільярда гривень. Також просили надати дорожників документи, які підтверджують виділення грошей з бюджету на капремонт.

Служба місцевих автодоріг оперативно відповіла. За їхніми даними, ціну на капремонт дороги формували на підставі експертного звіту ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза». Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 7 жовтня 2022 року і розпорядження голови Закарпатської ОДА. Зокрема, 18 травня 2023 року голова ОДА Віктор Микита затвердив проєкт капітального ремонту дороги Ясиня-Чорна Тиса кошторисною вартістю 609,5 млн грн.

Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті фото 2
дані з системи ProZorro

Що стосується фінансування, то замовник знову послався на розпорядження голови Закарпатської ОДА від 28 липня, де на капремонт цієї дороги передбачено лише 1% від необхідних видатків – 5 млн.

Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті фото 3
витяг із розпорядження голови Закарпатської ОДА від 28 липня 2023 року

«Строки виконання робіт можуть бути змінені у разі відсутності фінансування, затримки у платежах», – зауважив замовник.

Така відповідь не влаштувала аудитслужбу і вона попросила надати додаткові пояснення. Отже, переписка між замовником та контролюючим органом триває.

Тим часом, на майданчику ProZorro, де опублікований цей тендер, громадяни написали ряд скарг на адресу Держаудитслужби. Люди вимагають скасувати багатомільйонний тендер.

«Прохання зупинити UA-2023-08-14-000047-a деребан платників податків. Я як громадянка України не бачу потреби витрачати кошти на капітальні ремонти доріг в час повномасштабної війни. Вся країна по 20 грн збирає кошти на дрони і на машини для ЗСУ а чиновники витрачають величезні кошти на вітер, тобто на своє збагачення! Пріоритет зараз тільки один – зміцнювати обороноздатність країни!» – вважає Тетяна Павлюк, яка залишила своє звернення.

Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті фото 4
дані з системи ProZorro

Є ще цікавий момент. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов звернув увагу на те, що у селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту. Інвестором виступило ТОВ «Буковель», засновниками якого є Захар і Оксана Палиці – син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по «Укрнафті».

Вже під час вторгнення ТОВ «Буковель» звернулось до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. А у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт – на часі.

В інтерв'ю «Главкому» новий посол України в Угорщині Федір Шандор різко відгукнувся про анонсований ремонт дороги за 600 млн грн. 

«Зараз іде судова тяганина з цього приводу. Думаю, переможуть екологи і активісти, які виступають проти прокладання цього шляху. Навіщо вбивати курорти Буковель і Славське, будуючи їм додаткових конкурентів? Треба працювати на повну з тими курортами, що є», – зазначив дипломат.

За даними аналітичної системи Youcontrol, засновницею та власницею ТОВ «ПБС» є Іванна Непик з Івано-Франківська. За даними ЗМІ, це колишня працівниця курорту «Буковель». Вона є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата Олександра Шевченка – екс-директора туристичного комплексу «Буковель», що контролюється групою Ігоря Коломойського.

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Теги: дороги Закарпаття Ігор Палиця Буковель гроші війна Держаудитслужба бюджет Ігор Коломойський

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