Коли таємне стане явним? Як у 2022 році витрачалися бюджетні гроші на дороги

Найбільші замовники дорожніх робіт 40% від усіх проплат здійснили за закупівлями, яких немає на Prozorrо

Кілька останніх років витрати на дороги були значною частиною бюджету. І в 2022-му ремонти не зупинилися повністю – десь дороги відновлювали після росіян, а десь планово. Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine дослідив закупівлі найбільших замовників таких робіт: Служб автомобільних доріг та обласних державних адміністрацій.

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Служби автомобільних доріг – це регіональні підрозділи Укравтодору. Вони опікуються дорогами державного значення, від територіальних до міжнародних, загалом 46,6 тис. км. Кожна область має свою Службу автодоріг.

Натомість обласні державні адміністрації відповідають за стан доріг місцевого значення, яких у нас трохи більше 120 тис. км. А у підпорядкуванні місцевої влади перебувають ще 250 тис. км вулиць та доріг комунальної власності.

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джерело: Укравтодор

Разом вони оголосили 1422 закупівлі на 95 млрд грн. Не всі ці гроші заплатили одразу в 2022-му – але і не всі минулорічні витрати відображені на Prozorro.

Обласні служби автомобільних доріг (Укравтодор)

Протягом минулого року Служби автодоріг розмістили в Prozorro 855 закупівель із очікуваною вартістю 64 млрд грн. Із них після початку повномасштабної війни – 531 закупівля на 23 млрд грн. Найбільше торік планували витратити на капітальний ремонт – 22,1 млрд грн, експлуатаційне утримання – 14,6 млрд грн, та поточний середній ремонт – 14 млрд грн.

Для 63% завершених закупівель Служб автодоріг, які видно на Prozorro, контракти підписали напряму. При цьому не для всіх із них завантажили договір – подекуди є тільки звіт, що таку закупівлю провели.

Крім цього, існує ще низка угод, про які поки що невідомо практично нічого. Протягом перших чотирьох місяців повномасштабної війни купувати все необхідне можна було напряму, а звітувати про це вже після закінчення воєнного стану. Згодом у систему повернули конкурентні закупівлі, але залишили випадки, коли можна підписувати прямі контракти. І ймовірно, Служби автодоріг їх також використовували. Відповідно, наразі нема можливості дізнатися ні повну вартість тих договорів, ні будь-яку іншу інформацію про них.

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Найдорожчими закупівлями Служб автордоріг у 2022-му серед тих, які є в системі, стали:

до 24 лютого – експлуатаційне утримання державних доріг протяжністю 1701,8 км на 3,1 млрд грн. Замовник – Служба автодоріг у Сумській області, переможець – ТОВ «Автомагістраль-Південь».

із 24 лютого – реконструкція мосту на автомобільній дорозі Р-79 на 1,1 млрд грн. Замовник – Служба автодоріг у Харківській області, переможець – ТОВ «СП «Автострада».

Серед конкурентних закупівель приблизно половина відбулася з одним учасником.

Основні підрядники

Десятка лідерів у 2022-му порівняно з минулими роками майже не змінилася. Ці компанії отримали 17,6 млрд грн, тобто 73% торішніх контрактів Служб автодоріг.

Лідерство знову повернуло ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке тримало першість у 2017-18 та 2020 роках. Воно підписало 38 договорів з вісьмома обласними Службами на майже 5,6 млрд грн. Це 25% вартості всіх торішніх договорів дорожньої галузі. Найбільшим замовником для ТОВ «Автомагістраль-Південь» стала Служба автодоріг у Сумській області – 3,7 млрд грн.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» взяла участь у понад 2 тис. торгах на Prozorro за всі роки існування системи. Її власник – Бойко Олександр Леонідович, віцепрезидент Національної асоціації дорожників України. Компанія фігурує у понад 100 судових справах.

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На другому місці – ТОВ «СП «Автострада» із часткою 14%. Сума його договорів – 3,2 млрд грн. Половину цих грошей підприємство отримає від Харківської Служби автодоріг. Через ТОВ «МС Капітал» воно належить Максиму Шкілю. У 2021 році компанія посіла перше місце за обсягом підрядів від Служб автодоріг, уклавши договорів на 51,2 млрд грн.

Третє місце займає ТОВ «Ростдорстрой» з вартістю договорів 1,8 млрд грн, що становить 8%. ТОВ «Ростдорстрой» через ТОВ «Юттема АУ ГмбХ» (Австрія) належить Юрію Шумахеру та Євгену Коновалову. Раніше серед бенефіціарів фірми значився бізнесмен Олександр Жуков з оточення російського олігарха Романа Абрамовича.

Скільки вже заплатили

За інформацією зі Spending, у 2022 році Служби автодоріг сплатили підрядникам 23,2 млрд грн. Але при цьому, понад 9,3 млрд грн цих коштів перерахували за договорами, яких немає на Prozorro. 13,9 млрд грн САДи заплатили за угодами, які є в системі, укладеними в різні роки.

Загалом із проплат Служб автодоріг:

45,7% – 10,6 млрд грн, за договорами минулих років;

40,1% – 9,3 млрд грн, за закупівлями 2022, яких немає на Prozorro;

14,2% – 3,3 млрд грн за закупівлями 2022, які є на Prozorro.

Тобто торік регіональні служби Укравтодору платили здебільшого за контракти минулих років та такі 2022 року, які ми не бачимо на Prozorro.

Обласні державні адміністрації

У 2022 році ОДА оголосили на Prozorro 567 закупівель на понад 31 млрд грн. Із них після початку повномасштабної війни – 286 закупівель на понад 22 млрд грн. Здебільшого ОДА планували витратитися на експлуатаційне утримання доріг – 24,9 млрд грн, та капітальний ремонт – 4,2 млрд грн.

Торік адміністрації встигли завершити 380 закупівель на 9 млрд грн, інші ще тривають. При цьому, 73% договорів – а це на 10% більше, ніж у Служб автодоріг – підписали напряму. А серед конкурентних закупівель з двома і більше учасниками було трохи більше половини лотів.

Аналогічно, як із САДами, зараз ми в Prozorro можемо бачити далеко не всі закупівлі.

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На загальному фоні дуже виділяється Сумська область – там 30 вересня Служба автодоріг оголосила п’ять закупівель на експлуатаційне утримання доріг, сумарно на 10,6 млрд грн. Послуги замовляли одразу на три роки – до 2025-го.

Найдорожча видима закупівля торік була після 24 лютого. Нею став договір на експлуатаційне утримання 1480 км доріг на 923 млн грн. Замовник – ОДА у Львівській області, підрядник – ПП «Рома».

Основні підрядники

На найбільших підрядників припадає 65% вартості всіх договорів – 5,7 млрд грн. Десятка лідерів ринку для ОДА у 2022 році змінилася більше, ніж у Служб автодоріг – із минулорічних там залишилися тільки четверо. Наприклад, ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» в топ не потрапили.

ТОВ «Шляховик-Т» з шостого місця піднялося до першого, отримавши три перемоги в закупівлях Львівської ОДА. Загалом – 973,7 млн грн.

«Наші гроші. Львів» раніше писали, що «Шляховик-Т» активно співпрацює з МПП «Нара» і ТДВ «ШРБУ №88», які відзначалися сумнівною конкуренцією на торгах. Ці компанії намагались оскаржили накладені АМКУ штрафи за змови на торгах, але невдало. Тому заборона АМКУ на участь у торгах протягом трьох років для них досі дійсна.

ПП «Рома» змогло посісти друге місце завдяки перемозі в закупівлі від Львівської ОДА на експлуатаційне утримання доріг на 913 млн грн. Цей контракт компанія намагалася отримати ще наприкінці 2021, але тоді договір розірвали за висновком Держаудитслужби. ПП «Рома» зареєстроване в м. Рава-Руська у Львівській області Власник – Роман Демчин, депутат Львівської ОДА.

У десятку підрядників-лідерів у 2022 році також потрапило ТОВ «Будінвест інжиніринг». Компанія отримала шість контрактів з Дніпропетровською ОДА на експлуатаційне утримання доріг – ті, що видно на Prozorro. Це та сама фірма, яка торік потрапила в скандал: «Схеми» та «Українська правда» оприлюднили дані про те, що саме в останні два роки співвласницею фірми була близька подруга очільника ОДА Валентина Резніченка Яна Хланта. Після цього її вивели з складу власників, а її частку оформили на Павла Чухна. Це віцепрезидент спортклубу «Прометей». Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство. ТОВ «Будінвест інжиніринг» після гучного розголосу ще двічі брало участь у закупівлях Дніпропетровської ОДА і отримало контракти – на 100 млн грн та на 16,6 млн грн.

Проплати ОДА

За інформацією зі Spending, у 2022 році ОДА сплатили підрядникам 6,8 млрд грн. При цьому понад 2,6 млрд грн із цих коштів перерахували за договорами, яких немає на Prozorro.

Загалом із проплат ОДА:

35,3% – 2,4 млрд грн, за договорами минулих років;

38,2% – 2,6 млрд грн, за закупівлями 2022, яких немає на Prozorro;

26,5% – 1,8 млрд грн за закупівлями 2022, які є на Prozorro.

Як і Служби автодоріг, ОДА більшість коштів віддали за контрактами минулих років та договори 2022 року, яких немає на Prozorro.

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Дані мають бути публічними

Найбільші замовники дорожніх робіт – і регіональні Служби автордоріг, і ОДА – приблизно 40% від усіх своїх проплат минулого року здійснили за закупівлями, яких немає на Prozorro. Даних про те, чи це вже повна їхня вартість та які умови цих договорів, нема. Можемо лише будувати припущення, які ж насправді були обсяги закупівель. Тому Transparency International Ukraine закликає замовників не чекати кінця воєнного стану і опублікувати договори вже. Якщо там є справді чутлива інформація – її завжди можна закрити. Але не потрібно залишати всі дані в шухляді.

Тетяна Лутай

Матеріал підготовлено за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS»