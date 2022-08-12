Закарпаття хоче повністю забезпечити Україну сіллю: деталі

Нове родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період

У Закарпатській області планують розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць – родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі. Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ». Йдеться про Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

«На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу. Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів», – написав голова ОВА.

За його словами, вже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Також закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

«За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення», – додав Микита.

Нагадаємо, «Артемсіль» зупинила роботу: чи варто чекати дефіцит солі.