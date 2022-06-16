Гуцули показали, як самостійно варять сіль (відео)

Є українці, яким дефіцит солі не загрожує

Поки більша частина українців непокоїться через дефіцит солі, у гуцульському селі Уторопи на Івано-Франківщині варять сіль з ропи.

Як пише Суспільне її можна набирати з чотирьох місцевих джерел. Упродовж останнього місяця люди до них стоять у черзі. Приїжджають за ропою і жителі сусідніх сіл та міст.

Століттями уторопці варили сіль та обмінювали її в інших регіонах на продукти, каже житель села Петро Грицюк. Чоловік живе поблизу одного із джерел з ропою, яку місцеві називають соровиця або сорвиця.

Раніше разом з дружиною купляли сіль. Однак зараз вирішили варити її вдома.

«У магазинах немає багато солі та й подорожчала, тому люди кинулися сюди, йдуть по соровицю. Дехто варить. А є, що нею солять. Моя жінка вміє соровицею солити. А сіль варимо, щоб на стіл подати», – каже Петро Грицюк.

Нагадаємо, одна з найбільших мереж продуктових супермаркетів запевняє покупців, що не варто масово купувати сіль, адже вже у червні завезуть нову партію товару і ціни стабілізуються.

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