  1. Головна
  2. Відео
  3. Гуцули показали, як самостійно варять сіль (відео)
рус
    Відео

    Гуцули показали, як самостійно варять сіль (відео)

    Сіль добувають у &laquo;дідівський&raquo; спосіб - Гуцули показали, як самостійно варять сіль (відео)
    Сіль добувають у «дідівський» спосіб
    скріншот з відео

    Є українці, яким дефіцит солі не загрожує

    Поки більша частина українців непокоїться через дефіцит солі, у гуцульському селі Уторопи на Івано-Франківщині варять сіль з ропи.

    Як пише Суспільне її можна набирати з чотирьох місцевих джерел. Упродовж останнього місяця люди до них стоять у черзі. Приїжджають за ропою і жителі сусідніх сіл та міст.

    Століттями уторопці варили сіль та обмінювали її в інших регіонах на продукти, каже житель села Петро Грицюк. Чоловік живе поблизу одного із джерел з ропою, яку місцеві називають соровиця або сорвиця.

    Раніше разом з дружиною купляли сіль. Однак зараз вирішили варити її вдома.

    «У магазинах немає багато солі та й подорожчала, тому люди кинулися сюди, йдуть по соровицю. Дехто варить. А є, що нею солять. Моя жінка вміє соровицею солити. А сіль варимо, щоб на стіл подати», – каже Петро Грицюк.

    Нагадаємо, одна з найбільших мереж продуктових супермаркетів запевняє покупців, що не варто масово купувати сіль, адже вже у червні завезуть нову партію товару і ціни стабілізуються.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна продукти ціни українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гуцули показали, як самостійно варять сіль (відео)