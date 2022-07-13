Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни

Наразі в українських супермаркетах здебільшого немає дефіциту солі

Зупинка підприємства «Артемсіль» на початку літа спровокувала ажіотаж довкола солі. Ціни на цей стратегічний продукт поповзли вгору. Кілограмову пачку, за яку зазвичай правили 9-10 гривень, можна було побачити в продажу і за 95. Попри це, сіль швидко розмітали з магазинних полиць.

Нині дефіциту солі у крамницях немає. Хто ж замінив на ринку популярного вітчизняного виробника та скільки вартує їхня продукція?

У місцевій мережі магазинів Чернівців пропонують румунську сіль, 16,5 грн за кілограм. Тут же можна придбати українську морську сіль, яку виготовляють у Київській області. Вона суттєво дорожча, за 16,5 грн – лише 450 грамів. «Сіль отримана природним випаровування чистої морської води на сонці», – запевняє виробник.

Морська сіль із Київської області

У чернівецькому супермаркеті мережі «Сільпо» вибір солі більший. Найширше представлена італійська – є різного помелу та йодована. Вартує в межах 27-29 гривень за кілограм.

Італійська сіль

Дрібна польська сіль коштує 22,99 за кілограм, а 750 грамів турецької – 17,99.

Сіль із Польщі

Прихильники вітчизняного продукту можуть придбати морську харчову йодовану сіль «Повна чаша», кілограм за 21,99 грн.

Українська сіль «Повна чаша»

«Повну чашу» за такою ж вартістю можна придбати і в супермаркетах Києва. Також тут є йодована італійська – на гривню дорожча, ніж у Чернівцях, – 29,99 грн за кілограм.

Крім того, дрібну морську йодовану сіль можна придбати грецьку, кілограм вартуватиме 23,03 грн. Екстрайодовану привезли з Румунії, 27,54 грн за кілограм.

Від українського виробника із міста Кременчук є Адигейська сіль із солодкою паприкою: за 500 грамів правлять 50,4 грн.

Найбільш бюджетна пропозиція – кам’яна мелена кухонна сіль «Щедрі брати»: 1,5 кілограма коштує усього 45,96.

Ну а найбільш екзотичний та найдорожчий товар – сіль морська копчена з лимоном. За 100 грамів цього продукту доведеться викласти 74,99 грн.

Нагадаємо, мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни на сіль. Найбільша українська мережа супермаркетів, АТБ, заявила, що дефіциту солі у її крамницях не буде.

Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.