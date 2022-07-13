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  4. Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
рус
    Економіка

    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни

    Румунська сіль на полицях чернівецьких крамниць - Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    Румунська сіль на полицях чернівецьких крамниць
    фото: glavcom.ua

    Наразі в українських супермаркетах здебільшого немає дефіциту солі

    Зупинка підприємства «Артемсіль» на початку літа спровокувала ажіотаж довкола солі. Ціни на цей стратегічний продукт поповзли вгору. Кілограмову пачку, за яку зазвичай правили 9-10 гривень, можна було побачити в продажу і за 95. Попри це, сіль швидко розмітали з магазинних полиць.

    Нині дефіциту солі у крамницях немає. Хто ж замінив на ринку популярного вітчизняного виробника та скільки вартує їхня продукція?

    У місцевій мережі магазинів Чернівців пропонують румунську сіль, 16,5 грн за кілограм. Тут же можна придбати українську морську сіль, яку виготовляють у Київській області. Вона суттєво дорожча, за 16,5 грн – лише 450 грамів. «Сіль отримана природним випаровування чистої морської води на сонці», – запевняє виробник.

    Морська сіль із Київської області

    Морська сіль із Київської області

    У чернівецькому супермаркеті мережі «Сільпо» вибір солі більший. Найширше представлена італійська – є різного помелу та йодована. Вартує в межах 27-29 гривень за кілограм.

    Італійська сіль

    Італійська сіль

    Дрібна польська сіль коштує 22,99 за кілограм, а 750 грамів турецької – 17,99.

    Сіль із Польщі

    Сіль із Польщі

    Прихильники вітчизняного продукту можуть придбати морську харчову йодовану сіль «Повна чаша», кілограм за 21,99 грн.

    Українська сіль «Повна чаша»

    Українська сіль «Повна чаша»

    «Повну чашу» за такою ж вартістю можна придбати і в супермаркетах Києва. Також тут є йодована італійська – на гривню дорожча, ніж у Чернівцях, – 29,99 грн за кілограм.

    Крім того, дрібну морську йодовану сіль можна придбати грецьку, кілограм вартуватиме 23,03 грн. Екстрайодовану привезли з Румунії, 27,54 грн за кілограм.

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    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни
    фото: glavcom.ua

    Від українського виробника із міста Кременчук є Адигейська сіль із солодкою паприкою: за 500 грамів правлять 50,4 грн.

    Найбільш бюджетна пропозиція – кам’яна мелена кухонна сіль «Щедрі брати»: 1,5 кілограма коштує усього 45,96.

    Ну а найбільш екзотичний та найдорожчий товар – сіль морська копчена з лимоном. За 100 грамів цього продукту доведеться викласти 74,99 грн.

    Нагадаємо, мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни на сіль. Найбільша українська мережа супермаркетів, АТБ, заявила, що дефіциту солі у її крамницях не буде.

    Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

    Читайте також: Чи можна прожити без солі?
    Теги: росія окупанти війна ціни Україна зупинка окупація #stoprussia
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    Яка сіль зараз продається у супермаркетах: фото та ціни