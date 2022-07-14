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    Особисті фінанси

    Мережа «Сільпо» суттєво змінить цінову політику

    У мережі зменшилась кількість покупок орієнтовно на 20% - Мережа «Сільпо» суттєво змінить цінову політику
    У мережі зменшилась кількість покупок орієнтовно на 20%
    фото з відкритих джерел

    На полицях скоротиться асортимент дорогих товарів

    У мережі супермаркетів «Сільпо» планується поступово скорочувати на прилавках кількість дорожчих товарів та акцентувати увагу на продуктах із демократичною ціною. Про такі плани розповів представник Fozzy Group Дмитро Циганков в інтерв'ю «НВ Бізнес».

    За його словами, у «Сільпо» зменшилась кількість покупок орієнтовно на 20% (порівняно з червнем попереднього року).

    Крім того, зміни відбулися й у ціновому сегменті: вартість товарів зросла, водночас платоспроможність українців знизилася.

    Як зазначив Циганков, звідси виникають і зміни, які готує мережа супермаркетів «Сільпо». Поступово на полицях з'являтиметься більше товарів за демократичною ціною.

    «Зрозуміло, що потрібно акуратно скорочувати пропозицію дорогих товарів і переходити до якихось демократичніших речей, більше наповнювати середній сегмент», – зазначив представник Fozzy Group.

    Тим часом інфляція нарощує темп: найвища за шість років. Прискорення передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.

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    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Мережа «Сільпо» суттєво змінить цінову політику