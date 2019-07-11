Ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників, - експерт



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Споживачам необхідно ретельніше обирати постачальника електричної енергії, щоб убезпечити себе від фінансових втрат, - Трохимець

Фінансова дисципліна на Оптовому ринку електроенергії є визначальним фактором функціонування електроенергетичного комплексу, - Трохимець

Ринок електроенергії позбавляється учасників, які не дотримуються фінансової дисципліни. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи оголошення ДП «НЕК «Укренерго» переддефолтного стану деяким суб’єктам ринку електричної енергії.

«Ніякої надзвичайної події не сталося - ринок позбавляється недобросовісних учасників. І на це не впливає ніяке рішення ніякого чиновника - отже, відсутня будь-яка можливість корупції. А споживачам необхідно ретельніше обирати постачальника електричної енергії, щоб убезпечити себе від фінансових втрат», - написав Трохимець.

Експерт зазначив, що рішення «Укренерго» стосується постачальників, які порушили фінансову дисципліну на ринку електричної енергії. Такі порушення закріплені в «Правилах ринку», до яких відносяться: відсутність оплати постачальником електричної енергії суб’єкту, в якого він її купив (генеруюча електростанція, імпортер тощо); відсутність фінансових гарантій з боку сторони, відповідальної за баланс електричної енергії на ринку.



«Фінансова дисципліна, яка раніше була неактуальна через «колективне безвідповідальне» на Оптовому ринку електроенергії, тепер є визначальним фактором функціонування електроенергетичного комплексу. Якщо раніше борги лише нарощувалися через недосконалість механізму функціонування, закладеного в основу діяльності ДП «Енергоринок», то тепер кожен учасник ринку, як сторона договірних відносин, самостійно несе відповідальність і здатна відстоювати свої права», - написав Трохимець.



Окрім того, він звернув увагу, що фінансова відповідальність учасників ринку за порушення балансу електроенергії не менш важлива, оскільки його дотримання необхідно для ефективного функціонування ринку.



«Електроенергія - специфічний вид товару, кількість споживання якого в момент часу дорівнює кількості його виробництва. Тому дотримання прогнозного балансу виробництва та споживання електричної енергії є надзвичайно важливим для електроенергетики як у технологічному аспекті, так і в питанні вартості електроенергії», - написав Трохимець.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



10 липня НЕК «Укренерго» оприлюднило на своєму сайті перелік учасників ринку, яким надано статус «переддефолтний». Відповідно до п.1.7.4 «Правил ринку», в разі тривалості статусу «переддефолтний» більше двох робочих днів учасник ринку набуває статусу «дефолтний», і згідно з п.1.7.5 «Правил ринку» припиняє свою діяльність на ринку електричної енергії (а у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником «останньої надії»). Статус «переддефолтний» означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть.