У новому ринку електроенергії держкомпанії заробляють більше, ніж приватні



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1 липня почав працювати новий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії»

У новому ринку зростання тарифу «Укренерго» в цілому склало понад 400% - ЗМІ

Державні компанії виявилися, всупереч очікуванням, головними вигодонабувачами від запровадження нового ринку електроенергії, запущеного з 1 липня. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання delo.ua «Держкомпанії заробили: що отримали основні гравці від нового ринку електроенергії».

«Не дивлячись на покладені на держкомпанію НАЕК «Енергоатом» функції ПСО (90% вироблення продається для потреб населення за старим тарифом 0,56 грн /кВт-годину), що надійшла на ринок електроенергія підняла середні ціни компанії до 0,70 грн / кВт-година», - повідомляє автор матеріалу.

Ціна продукції іншої великої державної компанії – «Укргідроенерго», що забезпечує вироблення 7% електроенергії в країні - за даними НКРЕКП, зросла в ринку на 47% - з 0,7 до 1,1 грн / кВт-год.

«Але самим феєричним було зростання тарифу для оператора системи передачі – НЕК «Укренерго». У старій моделі у цій держкомпанії був один тариф, рівний 0,07 грн / кВт-год. У новому ринку «Укренерго» отримало два окремих тарифу - власне на передачу (0,34 грн / кВт-годину) і диспетчерське управління (0,89 коп / кВт-година). В цілому зростання склало понад 400%. Правда, тут слід зазначити, що в тариф на передачу перенесені кошти на оплату «зелених». Але навіть з урахуванням цього, держкомпанія отримала величезний фінансовий ресурс», - йдеться в матеріалі.

У той же час, після введення ринку електроенергії гірше йдуть справи у державної компанії «Центренерго», що працює в секторі теплової генерації, де вона конкурує з приватними генкомпаниями ДТЕК і «Донбасенерго». Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12%, до рівня тарифу липня 2017 року.

«Для вугільних електростанцій новий ринок став справжнім розчаруванням. Мало того, що НКРЕКП встановила price cap (цінові обмеження) на рівні 1,64 грн / кВт-година, так ще й фактична ціна ринку виявилася нижче - 1,62 грн / кВт-год. Якщо порівнювати з першим півріччям 2019 роки (1,76 грн / кВт-годину), то тариф теплової генерації знизився на 12%. Він виявився навіть нижче, ніж в першій декаді липня минулого року (1,78 грн / кВт-годину) і опустився до липневим значенням позаминулого 2017 року (1,65 грн / кВт-годину) », - повідомляється в матеріалі.

Нагадаємо, 1 липня почав працювати новий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Відповідно до закону, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутршньодобовий ринок, балансуючий ринок.