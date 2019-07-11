Польський експерт прогнозує сотні банкрутств на новому ринку електроенергії в Україні



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Рогульські пояснює, що «часто буває так, що постачальник неправильно закуповує електроенергію, неправильно розраховує свої фінансові ресурси, а закінчується це банкрутством»

Український ринок не «нагодує» тисячу постачальників, залишиться близько сотні, - Рогульські

Консультантом з питань функціонування енергоринку Кшиштоф Рогульскі вважає, що на українському ринку електроенергії через певний час з понад тисячі постачальників залишиться близько ста, бо всі інші збанкрутують. Про це польський енергетик сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Рогульські, український ринок не «нагодує» тисячу і більше постачальників.

«Україна дуже схожа на Польщу: тут є 16,5 млн споживачів, а в Польщі – 17,2 млн. У нас на енергоринку спочатку було 900 постачальників, а залишилося приблизно 70. Ринок відсікає тих, хто не вміє ефективно працювати чи не має ліквідного ресурсу», - зазначає експерт.

Рогульські пояснює, що «часто буває так, що постачальник неправильно закуповує електроенергію, неправильно розраховує свої фінансові ресурси, а закінчується це банкрутством». «Так було в Польщі та інших європейських країнах: протягом першого кварталу багато постачальників збанкрутували», - наводить приклад енергетик.

Рогульські зазначає, що наразі в Україні вже декілька зарубіжних компаній відкрили свої представництва, але всі хочуть пережити перший квартал роботи нового ринку.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, знімає обмеження на імпорт електроенергії.

Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.

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