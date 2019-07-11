Запуск нового енергоринку в Україні відбувся більш гладко ніж в інших країнах - радник з питань енергетики USAID Шукру Богут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії

Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в Україні запуск нового енергоринку був успішним, - експерт

Запуск в Україні з 1 липня оптового ринку електроенергії пройшов успішно, без будь-яких відключень електроенергії. Про це в інтерв'ю виданню «Деньги.ua» розповів старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богут.

«Було дуже цікаво спостерігати за тим, як відкривався ринок електроенергії. Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в Україні запуск був успішним. Нам потрібно розглядати два аспекти - технічний і фінансовий. З технічної точки зору - все відмінно, у нас які раніше є електрика, немає відключень електроенергії і проблем з поставками електроенергії. Що стосується фінансового аспекту, то зараз ми стежимо за тим, як працюють спеціальні зобов'язання з обслуговування населення (ПСО)», - зазначив Шукру Богут.

На його думку, перші результати (роботи нового енергоринку, - ред.) ми зможемо побачити через кілька тижнів. «У нас зараз три місяці буде діяти платформа для проведення торгів за двосторонніми договорами, а після цього буде обрана і запущена нова платформа - і все це забезпечить повноцінну роботу енергоринку», - пояснив експерт.

За словами Шукру Богута, закон «Про ринок електричної енергії», що був прийнятий в 2017 році, повністю відповідає європейським нормам та правилам, а також повністю відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС.

«Він (закон) передбачає анбандлінг діяльності з виробництва та постачання електричної енергії від послуг передачі і розподілу електроенергії. Ці види діяльності тепер розділені. Як Ви знаєте, з 1 січня цього року був запущений роздрібний ринок електричної енергії. Це була перша частина запуску ринку електричної енергії. А з 1 липня запущений оптовий ринок електричної енергії», - зазначив експерт.

Шукру Богута підкреслив в інтерв'ю, що відкриття ринку - це все ще перехідний етап для завершення реформи. «Тут все добре - електроенергія виробляється, передається і розподіляється. Попит споживачів задовольняється суб'єктами генерації, передачі, розподілу та енергопостачання. Що ж стосується фінансових моментів, то тут потрібно ще провести додаткову роботу щодо розрахунків і клірингу фінансових операцій. Це стосується всіх ринкових сегментів: ринку двосторонніх договорів, і спотового ринку, або ринку на добу вперед, і внутрішньодобового ринку, і балансуючого ринку», - зазначив експерт.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.