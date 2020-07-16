100 договорів на технічне обслуговування підписано з «Запоріжгаз» в 2019 році



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Для кожного клієнта вартість робіт з технічного обслуговування розраховується індивідуально

100 юридичних осіб нашої області уклали договори на технічне обслуговування газових мереж з АТ «Запоріжгаз» в минулому році. З метою дотримання належного стану мереж і безпеки споживачів починаючи з 2019 року ця послуга надається на ринкових умовах.

Власники житлових будинків також піклуються про стан внутрішніх мереж. На кінець травня 2020 року ОСББ та керуючі компанії уклали 5 договорів з АТ на технічне обслуговування газових мереж.

«Стан газових мереж погіршується через відсутність періодичного технічного обслуговування. Існує небезпека аварійних ситуацій. Щоб спокійно і безпечно увійти в опалювальний сезон, рекомендуємо споживачам газу Запорізької області якомога швидше врегулювати питання підписання актів балансового розмежування і укласти договір на обслуговування», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Запоріжгаз» Олег Данилов.

Послуга з технічного обслуговування газових мереж стала ринковою. Це означає, що відповідальність за технічне обслуговування системи газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України лягає на плечі власників, співвласників та орендаторів будівель.

Для кожного клієнта вартість робіт з технічного обслуговування розраховується індивідуально. Сума залежить від виду та обсягу робіт і визначається в залежності від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу і періоду обслуговування.

АТ «Запоріжгаз» - це компанія з багаторічним досвідом у будівництві та обслуговуванні систем газопостачання. Завдяки кваліфікованим працівникам та сучасному технічному обладнанню компанія успішно бере участь в тендерах з технічного обслуговування на майданчиках Prozorro в якості виконавця робіт.

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.