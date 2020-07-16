Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань



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Перші 17 фахівців вже пройшли атестацію по роботі з воднем

В рамках EU Hydrogen Strategy, до якої долучилася РГК, розпочалась атестація фахівців газорозподільних компаній по роботі з новим енергоресурсом – воднем. Вони проводитимуть випробування поведінки водню в газових мережах на спеціально побудованих полігонах в п’яти регіонах України.

Регіональна Газова Компанія зробила черговий крок до випробувань впливу водню та газоводневих сумішей на полігонах. Перші 17 фахівців в Івано-Франківській, Волинській та Житомирській областях пройшли атестацію по роботі з воднем. Вони вивчали питання зберігання та транспортування водню, а також вимоги при експлуатації водню в балонах.

Такі навчання по роботі з воднем найближчим часом пройдуть усі працівники газорозподільних компаній, які працюватимуть на експериментальних полігонах у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. Атестовані фахівці РГК уже складають програми занять.

Наприкінці липня фахівці РГК спільно з вченими Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу почнуть тестувати вплив водню на всі елементи газової інфраструктури на одному з полігонів. Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем у концентраціях від 2% до 100%.

Тест-майданчики РГК в п’яти областях повністю відповідають існуючим мережам, аж до імітації умовної негерметичності, структури, віку матеріалів та симуляції різних видів витрат при різних діаметрах.

«Регіональна газова компанія долучилась до EU Hydrogen Strategy, яка передбачає широке використання водню і заміну ним інших видів енергії до 2050 року. Головною метою нашого проекту є з’ясування, чи можна українськими газорозподільними мережами транспортувати водень. А також які суміші водню з метаном для цього підходять найбільше», - говорить директор зі стратегічного розвитку компанії РГК Станіслав Казда. - І цю перспективу важливо враховувати при реконструкції української газотранспортної системи».

Проект дозволить використовувати газотранспортну інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії. До них відноситься «зелений» водень, який виробляють за допомогою електроенергії з поновлюваних джерел енергії. В Європі ця технологія відома як Power-to-Gas. В країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas: Великобританії, Франції, Данії, Німеччині і Нідерландах.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.